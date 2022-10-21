. Приднестровье попросило у России помощи из-за газа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Приднестровье попросило у России помощи из-за газа

Приднестровье попросило у России помощи из-за газаНепризнанное Приднестровье попросило у России помощи из-за дефицита газа

Верховный совет непризнанного Приднестровья обратился к российским властям и попросил помощи из-за образовавшегося дефицита газа. Об этом говорится в сообщении совета в Telegram.

При этом власти не уточнили, какой именно помощи они ждут, но выразили надежду, что с помощью российских коллег «удастся найти ту формулу, которая сможет стабилизировать, и ситуация будет развиваться дальше в штатном режиме». Ранее в Приднестровье ввели режим чрезвычайного экономического положения из-за дефицита газа.

Причиной указан «тяжелый общеэкономический кризис, обусловленный сокращением объемов подачи природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику и, как следствие, недостаточностью обеспечения газом промышленных потребителей, теплоснабжающих организаций, потребителей электрической энергии».

Из-за нехватки ресурсов два крупных предприятия уже приостановили работу. Речь идет о Молдавском металлургическом заводе (ММЗ) и Рыбницком цементном комбинате (РЦК).

Газ в непризнанную Приднестровскую республику поступает через Молдавию. В прошлом году она продлила контракт на поставки российского газа на пять лет. В конце октября «Молдовагаз» расплатилась с Россией за текущие поставки.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Регина Тодоренко, Агата Муцениеце, Юлия Бордовских посетили вечеринку в честь сериала "Надвое"
Регина Тодоренко, Агата Муцениеце, Юлия Бордовских посетили вечеринку
Работников в приграничном с Украиной регионе рекомендовали перевести на удаленку
Работников в приграничном с Украиной регионе рекомендовали перевести
Приднестровье попросило у России помощи из-за газа
Приднестровье попросило у России помощи из-за газа
В Disney Dreamlight Valley из Game Pass на Xbox заметно улучшили производительность
В Disney Dreamlight Valley из Game Pass на Xbox заметно улучшили
Соединение Венеры и Солнца 22 октября 2022 года: почему сегодня нужно быть спокойнее
Соединение Венеры и Солнца 22 октября 2022 года: почему сегодня нужно
Ольга Бузова не собирается переезжать в свою роскошную квартиру
Ольга Бузова не собирается переезжать в свою роскошную квартиру
Андрей Малахов в шоке от предсказания шамана о будущем России
Андрей Малахов в шоке от предсказания шамана о будущем России
Семен Слепаков зарабатывал умопомрачительные деньги за один день
Семен Слепаков зарабатывал умопомрачительные деньги за один день
Анастасию Волочкову подкладывали под олигархов
Анастасию Волочкову подкладывали под олигархов
Обычный день в Кизилюрте
Обычный день в Кизилюрте
Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства
Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства
День ангела 22 октября 2022 года отмечают обладатели имен Петр и Константин
День ангела 22 октября 2022 года отмечают обладатели имен Петр и

Топ на сегодня

В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и пострадал
В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и
Медведев поздравил салат латук с победой над Лиз Трасс
Медведев поздравил салат латук с победой над Лиз Трасс
8 советов, как безболезненно выйти из депрессии
8 советов, как безболезненно выйти из депрессии
Упаковочное оборудование для производства: как сделать выбор
Упаковочное оборудование для производства: как сделать выбор
Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая

Еще по теме

Приднестровье вводит режим ЧП в экономике
"Нафтогаз"; снизит цены для предприятий с Нового года
«Укртрансгаз» отчитался об объемах транзита газа в 2016 году
"Нафтогаз" считает, что Украине хватит газа для отопительного сезона