. Приднестровье попросило у России помощи из-за газа

Вадим Карасев

Непризнанное Приднестровье попросило у России помощи из-за дефицита газа

Верховный совет непризнанного Приднестровья обратился к российским властям и попросил помощи из-за образовавшегося дефицита газа. Об этом говорится в сообщении совета в Telegram.

При этом власти не уточнили, какой именно помощи они ждут, но выразили надежду, что с помощью российских коллег «удастся найти ту формулу, которая сможет стабилизировать, и ситуация будет развиваться дальше в штатном режиме». Ранее в Приднестровье ввели режим чрезвычайного экономического положения из-за дефицита газа.

Причиной указан «тяжелый общеэкономический кризис, обусловленный сокращением объемов подачи природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику и, как следствие, недостаточностью обеспечения газом промышленных потребителей, теплоснабжающих организаций, потребителей электрической энергии».

Из-за нехватки ресурсов два крупных предприятия уже приостановили работу. Речь идет о Молдавском металлургическом заводе (ММЗ) и Рыбницком цементном комбинате (РЦК).

Газ в непризнанную Приднестровскую республику поступает через Молдавию. В прошлом году она продлила контракт на поставки российского газа на пять лет. В конце октября «Молдовагаз» расплатилась с Россией за текущие поставки.