. Приднестровье вводит режим ЧП в экономике

Вадим Карасев

Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской республики в ходе заседания утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения в связи с сокращением поставок газа.

Согласно Конституции, основанием для введения ЧП является "тяжёлый общеэкономический кризис, выражающийся в критическом падении производства, стагнационной недогрузке производственных мощностей или неконтролируемом развитии стагфляционных процессов". Таким образом, до конца нынешнего месяца останавливается работа Рыбницкого металлургического завода, а также Рыбницкого цементного завода. Также меньше топлива будет поступать МГРЭС для выработки электричества на экспорт.

По итогам октября власти ждут дефицита в объеме около 37 млн кубометров газа.

Красносельский сам инициировал этот вопрос на созванном 20 октября заседании Совета безопасности республики. В ходе заседания говорилось о необходимости экстренных мер в связи с дефицитом газа, который составляет в октябре 36,9 млн кубометров.

"Обсуждались последствия негативных тенденций в области газоснабжения и меры реагирования на складывающуюся ситуацию. Участники совещания выделили три основных аспекта: обеспечение населения Приднестровья энергоресурсами, доведение природного газа до промышленного сектора республики и его поставка на Молдавскую ГРЭС для выработки электроэнергии".

Участники заседания решили приоритетно обеспечить энергоресурсами социально значимые объекты и население. Они вынуждены были признать, что в нынешних реалиях придется вести ограничения в части объемов использования природного газа бюджетообразующими предприятиями и мелкими хозяйствующими субъектами. Таким образом правительство решило сэкономить в нынешнем месяце 22 млн кубометра газа.

Уменьшить потребление позволит и снижение объемов поставок природного газа Молдавской ГРЭС

Поставщик электроэнергии в Молдавии предрек массовые отключения из-за кризиса

В Молдавии потребителям электроэнергии посоветовали готовиться к веерным отключениям зимой, заявила компания-поставщик топлива в республику Premier Energy:

"Из-за отсутствия мощности в условиях режима повышенной готовности в электроэнергетике, установленного Комиссией по чрезвычайным ситуациям, оператор распределительной системы Premier Energy Distribution может получить предписание об ограничении потребления до объемов, предусмотренных договоров путем отключения от сети некоторых категорий потребителей, применяя отключения "веером"".

21 октября компания получила предупреждение от государственного предприятия Energocom о наличии дефицита электроэнергии. Ситуация может усугубиться, считает поставщик топлива.

Компания обещала предупреждать потребителей о планируемых отключениях через электронные почты и социальные сети. Уведомления получат органы местной государственной администрации.

Молдавия неоднократно задерживала платежи за уже импортированный "Газпромом" газ, не выплачивая долг в размере более чем 700 млн долларов, накопившийся еще за предыдущие 5 лет. Его возврат указан в качестве обязательного условия договора, но Кишинев отказывается возвращать деньги, мотивируя это нежеланием переплатить и необходимостью проведения аудита суммы.