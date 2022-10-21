. Работников в приграничном с Украиной регионе рекомендовали перевести на удаленку

Вадим Карасев

Белгородский губернатор Гладков рекомендовал перевести на удаленку работников предприятий

Власти Белгородской области по итогам заседания оперативного штаба рекомендовали работодателям перевести всех сотрудников предприятий в приграничных с Украиной районах на удаленный режим. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в рамках прямого эфира во «ВКонтакте».

Он пояснил, что такая мера будет эффективна в рамках указа президента России о среднем уровне реагирования.

По мнению Гладкова, важно, чтобы выполнение меры прошло без ущерба для деятельности белгородских учреждений и предприятий.

19 октября президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

Средний уровень подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах. Кроме того, жителей перечисленных регионов могут отселить из опасной зоны для обеспечения их безопасности.