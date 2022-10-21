Регина Тодоренко, Агата Муцениеце, Юлия Бордовских посетили вечеринку в честь сериала "Надвое"
20 октября в одном из московских ресторанов прошла презентация в честь выхода на экраны совместного проекта онлайн-кинотеатра more.tv и журнала Voice (бывшего российского Cosmopolitan) — сериала "Надвое" с Данилой Козловским и Александром Петровым в главных ролях.
Сами актеры мероприятие пропустили, но на светской явке это не сказалось: на вечеринку пришли Регина Тодоренко, Агата Муцениеце, Аврора, Жасмин, Юлия Бордовских с дочерью, Люся Чеботина, Ирина Безрукова, Елена Крыгина, Ирина Хакамада, Елена Катина и многие другие. От команды сериала присутствовала и исполнительница одной из главных женских ролей Елизавета Базыкина. Гостей развлекали акустическим сетом от проекта Artik&Asti и солистки Seville и выступлением Тоси Чайкиной.
Мелодрама Валерия Тодоровского, премьера которой состоялась 29 сентября, рассказывает о непохожих друг на друга друзьях (Козловский и Петров), которые едут в Питер в командировку и внезапно влюбляются там, в разных женщин. Теперь жизнь героев изменится раз и навсегда.