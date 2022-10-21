. Регина Тодоренко, Агата Муцениеце, Юлия Бордовских посетили вечеринку в честь сериала "Надвое"
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Регина Тодоренко, Агата Муцениеце, Юлия Бордовских посетили вечеринку в честь сериала "Надвое"

Регина Тодоренко, Агата Муцениеце, Юлия Бордовских посетили вечеринку в честь сериала "Надвое"

20 октября в одном из московских ресторанов прошла презентация в честь выхода на экраны совместного проекта онлайн-кинотеатра more.tv и журнала Voice (бывшего российского Cosmopolitan) — сериала "Надвое" с Данилой Козловским и Александром Петровым в главных ролях.

Сами актеры мероприятие пропустили, но на светской явке это не сказалось: на вечеринку пришли Регина Тодоренко, Агата Муцениеце, Аврора, Жасмин, Юлия Бордовских с дочерью, Люся Чеботина, Ирина Безрукова, Елена Крыгина, Ирина Хакамада, Елена Катина и многие другие. От команды сериала присутствовала и исполнительница одной из главных женских ролей Елизавета Базыкина. Гостей развлекали акустическим сетом от проекта Artik&Asti и солистки Seville и выступлением Тоси Чайкиной.

Мелодрама Валерия Тодоровского, премьера которой состоялась 29 сентября, рассказывает о непохожих друг на друга друзьях (Козловский и Петров), которые едут в Питер в командировку и внезапно влюбляются там, в разных женщин. Теперь жизнь героев изменится раз и навсегда.


Регина Тодоренко


Агата Муцениеце


Юлия Бордовских с дочерью Марией


Ольга Серябкина


Надежда Сысоева


Ирина Хакамада


Мария Кравцова


Ирина Безрукова


Елена Крыгина


Янина Студилина


Лена Катина


Жасмин


Сюзанна


Стас Круглицкий


Тося Чайкина и Агата Муцениеце


Снежина Кулова


Люся Чеботина


Константин и Ольга Андрикопулос


Лянка Грыу


Лаура Джугелия


Анастасия Красовская


Анна Пескова


Аврора


Анна Александрова и Юлия Герман


Анастасия Уколова и Екатерина Кабак


Кузьма Сапрыкин
Сплетник
# Шоу-бизнес Светская жизнь
По материалам: spletnik.ru

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