. Resident Evil Re:Verse в раннем доступе станет доступна на Xbox на следующей неделе

Вадим Карасев





Студия Capcom планировала выпустить многопользовательскую игру Resident Evil Re:Verse одновременно с релизом Resident Evil Village, но несколько раз переносила ее выход. Однако уже на следующей неделе игра выходит — 28 октября, а владельцы копий Resident Evil Village смогут получить к ней ранний доступ.

В раннем доступе игра Resident Evil Re:Verse будет доступна всем, кто владеет копией Resident Evil Village, с 24 по 26 октября. Если вы покупали Resident Evil Village в цифровом виде, игра станет доступна для загрузки, а владельцы физической копии игры получали соответствующий код на загрузку Resident Evil Re:Verse. После полноценного релиза Resident Evil Re:Verse, который состоится 28 октября, игра будет бесплатной для владельцев Resident Evil Village, остальные же смогут ее купить в цифровом варианте.

На старте в Resident Evil Re:Verse игроков ожидает следующий контент:

6 выживших5 существ2 этапаПервая миссия-вызовБоевой пропуск с 1 по 30 уровень

При этом, игра будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер между Xbox, Playstation 5 и PC. Напомним, что Resident Evil Re:Verse — это ассиметричный многопользовательский экшен.

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