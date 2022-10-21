Resident Evil Re:Verse в раннем доступе станет доступна на Xbox на следующей неделе
Студия Capcom планировала выпустить многопользовательскую игру Resident Evil Re:Verse одновременно с релизом Resident Evil Village, но несколько раз переносила ее выход. Однако уже на следующей неделе игра выходит — 28 октября, а владельцы копий Resident Evil Village смогут получить к ней ранний доступ.
В раннем доступе игра Resident Evil Re:Verse будет доступна всем, кто владеет копией Resident Evil Village, с 24 по 26 октября. Если вы покупали Resident Evil Village в цифровом виде, игра станет доступна для загрузки, а владельцы физической копии игры получали соответствующий код на загрузку Resident Evil Re:Verse. После полноценного релиза Resident Evil Re:Verse, который состоится 28 октября, игра будет бесплатной для владельцев Resident Evil Village, остальные же смогут ее купить в цифровом варианте.
На старте в Resident Evil Re:Verse игроков ожидает следующий контент:
6 выживших
5 существ
2 этапа
Первая миссия-вызов
Боевой пропуск с 1 по 30 уровень
При этом, игра будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер между Xbox, Playstation 5 и PC. Напомним, что Resident Evil Re:Verse — это ассиметричный многопользовательский экшен.
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