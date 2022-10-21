. Resident Evil Village Gold Edition уже можно опробовать бесплатно на Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Resident Evil Village Gold Edition уже можно опробовать бесплатно на Xbox

Resident Evil Village Gold Edition уже можно опробовать бесплатно на Xbox


28 октября должен состояться релиз Resident Evil Village Gold Edition — обновленной версии популярного хоррора Resident Evil Village, который в прошлом году завоевал множество наград. Одно из ключевых изменений в новой версии игры от Capcom — наличие режима от третьего лица. Игроки могут опробовать Resident Evil Village Gold Edition с новым режимом игры от третьего лица в рамках 60-минутной демо-версии, которая доступна на Xbox One и Xbox Series X | S.

Resident Evil Village Gold Edition Gameplay Demo

Эта демоверсия позволит вам опробовать Resident Evil Village, игру в жанре survival horror, а также режим от третьего лица, добавленный в Gold Edition и открывающий новое видение игры.
Перейти в Microsoft Store

Напомним, что одновременно с Resident Evil Village Gold Edition должен состояться 28 октября релиз сюжетного дополнения Shadows of Rose для игры. Обладатели базовой версии игры Resident Evil Village смогут приобрести обновление до Gold версии проекта за $19,99.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Resident Evil Village Gold Edition уже можно опробовать бесплатно на Xbox
Resident Evil Village Gold Edition уже можно опробовать бесплатно на
Выйти из тени: как можно изменить судьбу в коридор затмений с 25 октября по 8 ноября 2022 года
Выйти из тени: как можно изменить судьбу в коридор затмений с 25
В Госдуме объяснили смелость в высказываниях Зеленского
В Госдуме объяснили смелость в высказываниях Зеленского
В ЕС назрел раскол по поводу нелегалов с Украины
В ЕС назрел раскол по поводу нелегалов с Украины
Экс-вокалиста группы Hedley приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование
Экс-вокалиста группы Hedley приговорили к пяти годам тюрьмы за
Жирненький, но все равно грациозный
Жирненький, но все равно грациозный
Умер актер сериала «Она написала убийство» Рон Мэйсэк
Умер актер сериала «Она написала убийство» Рон Мэйсэк
"Хороший троллинг": Маск прокомментировал шутку Медведева об отставке Трасс
"Хороший троллинг": Маск прокомментировал шутку Медведева
Спикер российской думы захотел поехать в зону спецоперации
Спикер российской думы захотел поехать в зону спецоперации
Можно ли порезать свежий лук так, чтобы не заплакать: эффективные способы
Можно ли порезать свежий лук так, чтобы не заплакать: эффективные
Официально: Pentiment от Obsidian «ушла на золото» — в Game Pass в ноябре
Официально: Pentiment от Obsidian «ушла на золото» — в Game Pass в
Необычная просьба гостей ресторана удивила официантку
Необычная просьба гостей ресторана удивила официантку

Топ на сегодня

В России приостановят подключение школ к Wi-Fi
В России приостановят подключение школ к Wi-Fi
В России заметили изменения в отношении банков к заемщикам
В России заметили изменения в отношении банков к заемщикам
Захарова рассказала о памятных событиях премьерства Трасс
Захарова рассказала о памятных событиях премьерства Трасс
В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и пострадал
В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и
В России отреагировали на сообщения о первом уходе западной фармкомпании
В России отреагировали на сообщения о первом уходе западной

Еще по теме

Resident Evil Village получит первое сюжетное DLC и «золотое» издание в октябре
Слух: Resident Evil Village получит два DLC — первые детали дополнений
Microsoft: Нет планов по добавлению Resident Evil Village в Game Pass
Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7 обновят до Xbox Series X | S