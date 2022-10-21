. Resident Evil Village Gold Edition уже можно опробовать бесплатно на Xbox

Вадим Карасев





28 октября должен состояться релиз Resident Evil Village Gold Edition — обновленной версии популярного хоррора Resident Evil Village, который в прошлом году завоевал множество наград. Одно из ключевых изменений в новой версии игры от Capcom — наличие режима от третьего лица. Игроки могут опробовать Resident Evil Village Gold Edition с новым режимом игры от третьего лица в рамках 60-минутной демо-версии, которая доступна на Xbox One и Xbox Series X | S.

Resident Evil Village Gold Edition Gameplay Demo

Эта демоверсия позволит вам опробовать Resident Evil Village, игру в жанре survival horror, а также режим от третьего лица, добавленный в Gold Edition и открывающий новое видение игры.

Перейти в Microsoft Store

Напомним, что одновременно с Resident Evil Village Gold Edition должен состояться 28 октября релиз сюжетного дополнения Shadows of Rose для игры. Обладатели базовой версии игры Resident Evil Village смогут приобрести обновление до Gold версии проекта за $19,99.

Watch this video on YouTube