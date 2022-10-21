. Резидентов особых зон в Калиниградской области поддержат на 74 млрд рублей

На поддержку резидентов особых экономических зон в Калининградской области в ближайшие три года выделят 74,1 миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 21 октября.

На госпрограмму «Развитие Калининградской области» до 2025 года будет выделено 88,7 миллиарда рублей, рассказал Вахруков. Из них 25,3 миллиарда в 2023 году, 29,3 миллиарда — в 2024-м и 34,1 миллиарда — в 2025-м.

«Деньги предусмотрены на реализацию четырех мероприятий, крупнейшее из которых это поддержка резидентов особых экономических зон. Стоимость этого мероприятия 74,1 миллиарда рублей», — отметил замминистра. Он объяснил, что поддержка таких копаний позволит сохранить в Калининградской области 12 тысяч уже созданных рабочих мест.

Также средства выделят на реконструкцию северного обхода Калининграда и строительство объектов берегозащиты и берегоукрепления. Еще одно финансируемое направление — организация детских поездок из Калининграда в другие регионы страны. На это предусмотрено 526 миллионов рублей.