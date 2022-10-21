. Российские войска отразили наступление ВСУ на запорожском направлении
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Российские войска отразили наступление ВСУ на запорожском направлении

Минобороны заявило, что российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Российские войска пресекли попытку наступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом в пятницу, 21 октября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что противник небольшими группами предпринял атаку на российские позиции в районе Времевского выступа. В результате наступление ВСУ было отражено, а украинские военнослужащие отброшены на исходные позиции.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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