. Секретарь СНБО Данилов: "Русский язык должен исчезнуть с территории Украины"
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Секретарь СНБО Данилов: "Русский язык должен исчезнуть с территории Украины"

Секретарь СНБО Данилов: "Русский язык должен исчезнуть с территории Украины"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов охарактеризовал русский язык как "элемент враждебной пропаганды".

По его словам, русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. В офисе президента решили перевести государственный канал "FreeДом" с русского языка на английский. Данилов призвал русскоязычных "отойти на свои болота".


"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения. Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. Насаждать здесь эти российские нарративы очень опасно. Нам от них ничего не надо, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке".

В 2019 года на Украине в силу вступил закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно нормативному акту, украинский язык должен использоваться гражданами почти во всех сферах жизни за исключением личного общения и религиозных обрядов.

Ранее украинцы предложили поменять памятник Екатерине II в Одессе на изображение звезды гей-порно Билли Херрингтона. Соответствующую петицию подписали несколько десятков тысяч человек. Вскоре, согласно законодательству, ее рассмотрел президент и перенаправил местным властям.

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По материалам: uposters.ru

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