Секретарь СНБО Данилов: "Русский язык должен исчезнуть с территории Украины"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов охарактеризовал русский язык как "элемент враждебной пропаганды".
По его словам, русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. В офисе президента решили перевести государственный канал "FreeДом" с русского языка на английский. Данилов призвал русскоязычных "отойти на свои болота".
В 2019 года на Украине в силу вступил закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно нормативному акту, украинский язык должен использоваться гражданами почти во всех сферах жизни за исключением личного общения и религиозных обрядов.
Ранее украинцы предложили поменять памятник Екатерине II в Одессе на изображение звезды гей-порно Билли Херрингтона. Соответствующую петицию подписали несколько десятков тысяч человек. Вскоре, согласно законодательству, ее рассмотрел президент и перенаправил местным властям.