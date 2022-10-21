. Семен Слепаков зарабатывал умопомрачительные деньги за один день

Шоумен Семен Слепаков зарабатывал столько за день, сколько обычному человеку не заработать за десять лет. Артист получал немыслимые гонорары за свои шутливые песенки. Недавно стало известно, что в числе прочих знаменитостей в Израиль перебрался Семен Слепаков. После этого журналисты раскопали массу занятной информации об артисте. Особенно обсуждаемой стала тема гонораров звезды Comedy Club. Выяснилось, что в качестве лица федерального канала Семен получал 120 миллионов рублей в год. Однако, это были далеко не все заработки шоумена.Например, в 2016-м году Слепаков рекламировал один известный банк. Сайт KP.RU обнаружил соответствующий лот в документах Госзакупок. Оказалось, за шутливую песню об учреждении, рекламные видеоролики и фотосессию из шести снимков артист получил около 15 миллионов 957 тысяч рублей. Учитывая, что работа была выполнена за неделю, гонорар Семена составил более двух миллионов рублей в день.