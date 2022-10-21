. Сестра погибшей в ДТП заявила о планах подать в суд на Большову

Вадим Карасев

«360»: сестра погибшей в ДТП под Калугой подаст в суд на актрису Большову

Семья Олеси Борисенко, погибшей в ДТП с участием актрисы Анны Большовой в Калужской области, планирует подать на нее в суд. Об этом заявил телеканал «360».

Сестра Борисенко Виктория Желтова сообщила, что незадолго до трагедии женщина проводила время со своими двумя детьми. После этого супруг отвез ее в деревню Грачевка и высадил на развилке в неосвещенном месте. Желтова заявила о планах подать на Большову в суд.

«На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека? По нашей деревне так не гоняют, чтобы сбить человека. Там никогда никого не сбивали», — отметила она.

По словам женщины, она всю ночь искала сестру. Утром она позвонила в дежурную часть, после чего ее попросили приехать в отделение полиции. Похороны Борисенко уже прошли, семья женщины не связывалась с актрисой.

Ранее стало известно, что Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. На место происшествия она вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавшая скончалась до приезда врачей. Полиция начала проверку по факту происшествия. В организме Борисенко обнаружили алкоголь.