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Швеция отчиталась перед Турцией для одобрения членства в НАТО

Швеция отчиталась перед Турцией для одобрения членства в НАТОШвеция направила Турции письмо с описанием действий, предпринятых для членства в НАТО

Швеция отчиталась перед Турцией для одобрения вступления страны в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

По сведениям агентства, Стокгольм направил Анкаре письмо с описанием действий, предпринятых для членства в Североатлантическом альянсе. Шведские власти заверили турецкую сторону в готовности оперативно изучить запросы о выдаче лиц, подозреваемых в терроризме, и отметили, что службы безопасности «активизировали свою работу против Рабочей партии Курдистана».

«Конкретные действия были предприняты по всем основным элементам трехстороннего соглашения. Швеция обязуется разобраться с ожидающими рассмотрения запросами об экстрадиции подозреваемых в терроризме оперативно и тщательно», — сказано в документе.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристрессон запросил встречу по вопросу принятия страны в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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