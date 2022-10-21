. Сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний в новолуние 25 октября 2022 года
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Сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний в новолуние 25 октября 2022 года

Сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний в новолуние 25 октября 2022 года

Осталось всего несколько дней до одного из самых интересных астрономических явлений 2022 года. 25 октября, во вторник, человечество станет свидетелем очередного солнечного затмения и новолуния. Оба эти события отличаются мощной энергией и будут дополнять друг друга. Поэтому это самое подходящее время, что провести сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний, а также отличный повод обратиться к Вселенной, чтобы избавиться от различных страхов.

Новолуние 25 октября 2022 года: во сколько можно наблюдать


Частичным затмением можно любоваться в 12:58, а продлится это зрелище до 17:02 (по мск). Новолуние достигнет своего пика в 13:48. Чтобы обряды прошли удачно и принесли ожидаемый результат, следует проводить их как раз в указанное выше время.

Какие запреты действуют в этот день

  • Чтобы не совершить грубые ошибки, нужно в этот день контролировать свои эмоции.
  • Важно отложить выяснение отношений и избегать конфликтных ситуаций.
  • Чтобы не возникло проблем в плане здоровья, следует ограничить физические нагрузки.
  • Отложите в этот день тяжелую работу и важные проекты, чтобы они имели шансы на успех.
  • В этот день нельзя говорить неправду и покрывать тех, кто хочет что-то скрыть, в противном случае это обернется негативными последствиями.
  • Стоит отложить косметические, хирургические вмешательства и смену имиджа, в противном случае результат может вас огорчить.
  • Чтобы не столкнуться с неприятностями, следует отложить дальние поездки.

Как обратиться ко Вселенной

  • Чтобы избавиться от определенных страхов или загадать желание, следует записать их на листе бумаги и сжечь. Считается, что послание дойдет до адресата, если появится густой дым или пламя будет очень высоким.
  • Передать послание также можно через природный водный источник. Если после загадывания желания вы увидели проплывающую рыбу, услышали брызги воды или заметили необычной красы растение, значит послание принято и будет выполнено.
  • Обратиться ко Вселенной еще можно через огонь. Если во время произнесения слов пламя было спокойным, а после этого его языки затанцевали – обращение дошло до места назначения.

Обряды для богатства и исполнения желаний

Налейте в любой сосуд воду и поставьте ее на подоконник заряжаться под светом лунного диска. Произнесите заговор:

«Boдa бeгущaя, зaмpи, ocтaнoвиcь в cocудe cём! Meчту излитую, в тaйнe cepдцa xpaнимую, cилoй нaпoлни. Будь мнoй, a буду c (кopoткo oзвучить жeлaниe). Иcтиннo!».

Утром нужно загадать желание над стаканом с водой и выпить ее до дна.


Заранее приготовьте зеленую свечу для обряда и зажгите ее в самый пик новолуния. После этого направьте свой взгляд в небо и произнесите заговор:

«Пoд нeбecным cвoдoм, пoд paдугoй зaвeтa, пoд coнмoм aнгeльcким лeжит дocкa cepeбpянaя. Kтo eё вoзьмёт, тoму Бoг дaёт пpocимoe, жeлaннoe. Пepcт мoй нa дocкe тoй, a в дoлe мoeй мeчтa зaвeтнaя. Aминь».

В руках сожмите горсть монет и представьте, как их количество быстро увеличивается. Когда их будет много, произнесите заговор:

«Ииcуc Xpиcтoc, oпopa и нaдeждa мoя, Дeвa Mapия, пpecвятaя зaщитницa, шли пo нeбу дa дeньги пpocыпaли. A я шeл, дeньги coбиpaл, дoмoй пpинocил, cвeчи зaжигaл. Пуcть пpидeт в мoй дoм бoгaтcтвo, пуcть нe буду знaть нищeты дa бeднocти. Дeньги в дoм, бeдa зa пopoг. Дa будeт тaк! Aминь».

После проведения обряда мелочь следует потратить.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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