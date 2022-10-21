. Следующая пандемия может быть вызвана таянием ледников

Вадим Карасев

Исследование арктического озера предполагает, что вирусы и бактерии, запертые во льду, из-за продолжающегося таяния ледников могут пробудиться. Генетический анализ почвы и озерных отложений озера Хазен на канадском острове Элсмир, крупнейшего пресноводного озера в высокогорных районах Арктики, показывает, что риск распространения вирусов может быть выше вблизи тающих ледников.

Ученые давно высказывают опасения по поводу высвобождения из тающих ледников вирусов и бактерий. И эти опасения получают подтверждения. В 2016 году вспышка сибирской язвы на Ямале, унесшая жизни 12-летнего ребенка и заразившая еще не менее трех десятков человек, была связана с потеплением, которое растопило вечную мерзлоту и обнажило зараженную тушу северного оленя. До этого последняя вспышка в регионе была в 1941 году.

Чтобы лучше понять риск, связанный с замороженными вирусами, Стефан Арис-Бросу (Stéphane Aris-Brosou) и его коллеги из Университета Оттавы собрали образцы почвы и отложений из озера Хазен, в которое стекает талая вода с местных ледников. Затем они секвенировали РНК и ДНК в этих образцах, чтобы идентифицировать сигнатуры, близко соответствующие сигнатурам известных вирусов, а также потенциальных животных, растений или грибов-хозяев, и запустили алгоритм, который оценил вероятность заражения этими вирусами неродственных групп организмов.

Исследование показало, что риск распространения вирусов на новых хозяев был выше там, куда стекает большое количество талой ледниковой воды, — ситуация, которая становится более вероятной по мере потепления климата. Ученые не подсчитывали количество идентифицированных вирусов, которые были ранее неизвестны (они планируют сделать это в ближайшие месяцы), и не оценивали, способны ли эти вирусы вызывать инфекцию. Тем не менее другие недавние исследования показали, что неизвестные вирусы содержатся в ледниковом льду. Например, в прошлом году исследователи из Университета штата Огайо объявили, что обнаружили генетический материал 33 вирусов, 28 из которых являются новыми, в образцах льда, взятых с Тибетского плато в Китае. Судя по их местонахождению, возраст вирусов оценивается примерно в 15 000 лет.

В 2014 году французским ученым удалось возродить гигантский вирус, выделенный ими из вечной мерзлоты в Сибири, и впервые за 30 000 лет снова сделать его способным к заражению. Автор исследования Жан-Мишель Клавери сказал тогда Би-би-си, что обнажение таких ледяных слоев может быть «рецептом катастрофы».

Тем не менее команда Арис-Бросу предупредила, что прогнозирование высокого риска распространения — это не то же самое, что предсказание реальных пандемий. «Пока вирусы и их переносчики не присутствуют в окружающей среде одновременно, вероятность драматических событий, вероятно, остается низкой», — пишут исследователи. С другой стороны, ожидается, что изменение климата изменит ареал существующих видов, что может привести к контакту новых хозяев с древними вирусами или бактериями. «Единственный вывод, который мы можем с уверенностью сделать, заключается в том, что по мере повышения температуры возрастает риск распространения инфекции в этой конкретной среде, — говорит Стефан Арис-Бросу. — Приведет ли это к пандемиям? Мы абсолютно не знаем».

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.