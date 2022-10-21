. Смертельное ДТП с Анной Большой подстроено сожителем погибшей

Сожитель женщины убил ее и кинул под колеса актрисы Анны Большой. Сегодня стало известно о смертельном ДТП с участием Анны Большовой. Трагедия произошла в прошлую пятницу, жертвой аварии стала жительница Калужской области. Однако знакомые погибшей считают, что женщина скончалась еще до страшного ДТП. Соседи Олеси Соколовой (по другим данным, Борисенко) уверены, что она умерла еще за несколько часов до аварии. Якобы расправился с ней ее избранник. «У нее сожитель был, не муж, она не расписана была. Бил ее. Однажды позвонил ее сестре, сказал, что она ему надоела и он везет ее к ней, по месту прописки», — поделился местный житель Александр Метюлов. И в тот злополучный день он нанес ей смертельные удары. «Там родня сказала, что у нее голова была проломлена. Ребра все тоже сломаны», — продолжает знакомый с парой мужчина.Люди предполагают, что сожитель убил ее, а затем вытолкнул на проезжую часть под колеса машины Большовой. «Он ходил здесь, искал ее. Говорит, пропала. У них разборки эти были постоянно. Пили сильно», — говорит другой сосед погибшей, цитирует «КП Калуга». К слову, экспертиза определила, что жертва аварии была в нетрезвом состоянии. Актриса же делилась с директором «Ленкома» Марком Варшавером, что Олеся сама инициировала ДТП. «Аня рассказала мне, что это произошло в сплошной темноте, и женщина сама бросилась под ее машину. Поэтому я надеюсь, что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение», — отмечал руководитель театра.