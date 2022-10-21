. Соединение Венеры и Солнца 22 октября 2022 года: почему сегодня нужно быть спокойнее

Вадим Карасев

Соединение планет или планеты с Солнцем — это аспект, создающий некую напряженность. Астрологи рассказали, чем опасно соединение Венеры и Солнца и к чему оно может привести в эту субботу.

Большие проблемы возникнут с самого утра. Венера и Солнце будут бороться друг с другом, поэтому их противоборство негативно скажется и на нас с вами. Солнце — это источник эмоций человека, а Венера источник его жизненных сил. Получается, что эмоции могут бить ключом, но из-за открытого столкновения двух сил они будут отрицательными. В итоге день обещает стать очень стрессовым, потому астрологи советуют почаще пользоваться дыхательными практиками для борьбы с негативными эмоциями.

Ссоры могут разрушить отношения

Солнце и Венера могут сделать так, что одно брошенное на ветер слово может до основания разрушить даже самый прочный брак или крепкие отношения. Люди могут приукрашивать услышанные слова, трактуя их не совсем правильно. Проблема в том, что переубедить их в том, что они не правы, будет практически невозможно.

Сильные перепады настроения

Борьба двух мощных сил в лице Венеры и Солнца не непрерывна и предсказуема, а может происходить рывками. Временные эмоциональные спады будут то и дело сменяться сильными всплесками эмоций. Это лишит многих из нас продуктивности, эмоциональной стабильности и мотивации.

По этой причине 22 октября астрологи советуют ни при каких обстоятельствах не совершать необдуманных поступков. Даже самый малый риск может испортить все то, над чем вы трудились долгие недели или даже месяцы.

Старайтесь делать так, чтобы ваши возможные всплески негатива никак не отражались на жизни других людей. Не вините никого в своих ошибках и не провоцируйте людей на отрицательные эмоции.

Мы лишимся эмпатии и станем упертыми

Венера сделает так, что нам попросту станет не до чувств окружающих. Многие сфокусируются на себе и станут черствыми. Солнце же сделает так, что на смену стремления к компромиссам придет избыточная упертость и непокорность. Астрологи советуют не спорить с окружающими и не пытаться доказывать им свою правоту.