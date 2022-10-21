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Спикер российской думы захотел поехать в зону спецоперации

Спикер российской думы захотел поехать в зону спецоперацииСпикер думы Екатеринбурга Володин заявил, что готов отправиться в зону спецоперации

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин заявил, что готов отправиться в зону спецоперации (СВО) на Украине. Об этом он высказался ЕАН, выступая с предложением о создании спецподразделения из ветеранов МВД для работы в новых субъектах России.

«Я тоже готов — ничего такого тут нет. Я служил, ни за чьи спины не прятался, а в тяжелые времена, в 90-е — я работал на одном из самых опасных направлений, над раскрытием заказных убийств», — сказал депутат.

Володин добавил, что у него в следующем году заканчивается срок полномочий. Все друзья и коллеги депутата готовы пойти в зону спецоперации, рассказал он.

После начала в России частичной мобилизации спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов поехать в зону спецоперации. По его словам, все, кто соответствует требованиям призыва, должны отправиться на СВО. Тогда он отмечал: что в Донбассе уже находятся некоторые парламентарии — он привел в пример депутатов Госдумы Виктора Водолацкого, Дмитрия Саблина, Ахмеда Догаева и Адама Делимханова, возглавляющего добровольцев из Чечни.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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