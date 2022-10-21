. Суд оправдал Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах

Вадим Карасев

Кевин Спейси выиграл суд против мужчины, который обвинил его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание The New York Times.

Присяжные сочли Спейси невиновным: по их мнению, действия Спейси не носили сексуального характера.

"Мы благодарны за то, что присяжные увидели правду", — заявила адвокат актера Дженнифер Келлер.

Актер по имени Энтони Рэпп в 2017 году заявил, что Спейси в состоянии алкогольного опьянения приставал к нему в 1986 году: на тот момент Рэппу было 14 лет. Действия Спейси, по словам Рэппа, нанесли ему психологическую травму. Кевину Спейси на момент встречи с Рэппом было 26 лет.

В ответ на обвинения со стороны Рэппа Спейси заявил, что подробностей встречи он не помнит и не считает себя виновным, однако принес ему извинения. Вскоре после этого он совершил каминг-аут.

Кроме Рэппа, о домогательствах со стороны Спейси заявили еще более 20 мужчин.

Обвинения в сексуальных домогательствах отразились на карьере Спейси: после скандала в 2017 году его отстранили от съемок фильма "Карточный домик", а режиссер Ридли Скотт удалил все сцены с участием актера из своего фильма "Все деньги мира".

Кроме того, из-за секс-скандала Спейси лишили премии "Эмми", а также обязали выплатить 31 млн долларов создателям "Карточного домика" за нарушение контракта.

Ксения Смирнова