. Светлана Лобода будет ресторанной певичкой, заявил Лавров
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Светлана Лобода будет ресторанной певичкой, заявил Лавров

Светлана Лобода будет ресторанной певичкой, заявил Лавров
Продюсер предрек неутешительное будущее для певицы Светланы Лободы. Возможно, в прошлом Светлана и была певицей номер один в России, но эти времена уже прошли. Теперь исполнительница пытается строить карьеру за границей, правда, пока у нее это плохо получается. В связи с напряженной обстановкой в мире концертов у Лободы становится все меньше, но 40-летняя артистка не сдается и мечтает вернуть себе былую популярность. «Лобода скоро сгинет в мире шоу-бизнеса. У нее уже начались очень большие проблемы: концертов почти нет. Иногда приглашают на корпоративы, где она исполняет песни на русском языке по старинке. В России ее больше вряд ли увидят, так как ей въезд сюда запрещен. На Западе она никому не нужна. Здесь следует вспомнить народную мудрость: «Не плюй в колодец, придется еще воды напиться». Но она про нее забыла. Недавно Светлана хотела выступить в Германии, но не получилось. Никаких перспектив у нее не вижу: скоро про Лободу все забудут, она будет петь в ресторанах Америки», — поделился с представителями прессы продюсер Сергей Лавров, цитирует Prozvezd.
Светлана Лобода покинула Россию в конце февраля. Сейчас артистка грудью стоит на защите родной Украины. Правда, соотечественники не хотят ее принимать и считают предательницей. «Она трудяжка, генерирует идеи. То, что она станет звездой, не думали. Она из всех девушек, которых мы приглашали, понравилась больше всех. Но то, что она потом упадет лицом в грязь, мы не знали. Упала однозначно, но это ее жизнь. Не будем всуе вспоминать Лободу», — рассуждал недавно украинский продюсер Игорь Кондратюк. Напомним, в прошлом Светлана получала в России заоблачные гонорары за корпоративы и стояла на одной строчке с самыми высокооплачиваемыми звездами — Григорием Лепсом, Филиппом Киркоровым и другими.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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