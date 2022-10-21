. Сын Олега Газманова рассказал о своей эмиграции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сын Олега Газманова рассказал о своей эмиграции

Сын Олега Газманова рассказал о своей эмиграции
Сын певца Олега Газманова, Родион рассказал о своей жизни в Израиле. Родион заверил, что ни он, ни его звездный отец не собирались покидать Россию. Сын Олега Газманова Родион стал новым героем шоу «Алена, блин!». В числе прочего ведущая проекта Алена Жигалова расспросила артиста о слухах про эмиграцию его семьи в Израиль. Музыкант не стал скрывать, что ездил за границу, однако подчеркнул, что это было связано с работой.
«Отец был в Израиле, и я был, мы ездили с гастролями. Но одно дело бывать в стране, а другое дело — получать гражданство. Я не могу стопроцентно отвечать за отца, но не думаю, что он бы стал этим заниматься. Особенно в такое время», — рассказал Родион. Газманов-младший заверил, что не планировал покидать Россию. «У меня никогда в жизни не было желания уехать! Вообще, мысль о том, чтобы покинуть свою страну, у меня вызывает если не ужас, то печаль», — подытожил артист.
# Шоу-бизнес Газманов Олег
По материалам: z-aya

Последние новости

В России раскрыли последствия отставки Трасс
В России раскрыли последствия отставки Трасс
"Было скучно и одиноко": бомж превратился в качка и пошел в стриптизеры
"Было скучно и одиноко": бомж превратился в качка и пошел в
Маск собрался уволить большую часть сотрудников Twitter
Маск собрался уволить большую часть сотрудников Twitter
На своем месте: как определить свою идеальную профессию по дате рождения
На своем месте: как определить свою идеальную профессию по дате
Если ваша вечеринка не похожа на эту игру в FIFA, тогда смысла идти на нее нет
Если ваша вечеринка не похожа на эту игру в FIFA, тогда смысла идти
Впервые в серии WRC Generations получит кроссплатформенный мультиплеер, но не во всех режимах
Впервые в серии WRC Generations получит кроссплатформенный
Сын Олега Газманова рассказал о своей эмиграции
Сын Олега Газманова рассказал о своей эмиграции
Смертельное ДТП с Анной Большой подстроено сожителем погибшей
Смертельное ДТП с Анной Большой подстроено сожителем погибшей
Ксения Бородина рассказала о своей эмиграции
Ксения Бородина рассказала о своей эмиграции
Ксения Собчак жестко высмеяла жалкое нытье Моргенштерна
Ксения Собчак жестко высмеяла жалкое нытье Моргенштерна
В Венгрии высмеяли потолок цен на российский газ
В Венгрии высмеяли потолок цен на российский газ
Дни силы в ноябре 2022 года
Дни силы в ноябре 2022 года

Топ на сегодня

Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим переехать в Россию
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Первая западная фармкомпания уйдет из России
Первая западная фармкомпания уйдет из России

Еще по теме

Сын Олега Газманова не успел жениться
Сын Олега Газманова собрался на фронт
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Родион Газманов напугал поклонников фотографией под капельницей