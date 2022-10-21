. Сын Олега Газманова рассказал о своей эмиграции

Сын певца Олега Газманова, Родион рассказал о своей жизни в Израиле. Родион заверил, что ни он, ни его звездный отец не собирались покидать Россию. Сын Олега Газманова Родион стал новым героем шоу «Алена, блин!». В числе прочего ведущая проекта Алена Жигалова расспросила артиста о слухах про эмиграцию его семьи в Израиль. Музыкант не стал скрывать, что ездил за границу, однако подчеркнул, что это было связано с работой.«Отец был в Израиле, и я был, мы ездили с гастролями. Но одно дело бывать в стране, а другое дело — получать гражданство. Я не могу стопроцентно отвечать за отца, но не думаю, что он бы стал этим заниматься. Особенно в такое время», — рассказал Родион. Газманов-младший заверил, что не планировал покидать Россию. «У меня никогда в жизни не было желания уехать! Вообще, мысль о том, чтобы покинуть свою страну, у меня вызывает если не ужас, то печаль», — подытожил артист.