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Украинский телеканал решил вещать на английском языке вместо русского

Украинский телеканал решил вещать на английском языке вместо русскогоСекретарь СНБО Украины Данилов: телеканал «FreeДом» откажется от вещания на русском языке

Украинский государственный телеканал «FreeДом» откажется от вещания на русском языке в пользу английского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

По словам Данилова, решение о переходе «FreeДом» с русского языка на английский было принято на совещании в офисе президента.

Он также заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины. «Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно», — сказал секретарь СНБО.

В июле Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, запрещающий российские названия для географических объектов. Речь идет о наименованиях, которые превозносят или «пропагандируют» Россию, ее достопримечательности и города, а также памятные даты и известных деятелей.

В январе на Украине запретили печатные СМИ, которые выходили только на русском языке, в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Уточнялось, что медиа могут издаваться и распространяться на любом другом иностранном языке в случае, если также издается тираж на украинском.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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