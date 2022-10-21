. В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение после обстрела
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В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение после обстрела

В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение после обстрелаВ Шебекино Белгородской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ

Специалисты полностью восстановили электроснабжение предприятий и жилых домов в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

Электроснабжение в городе было нарушено после обстрела со стороны Украины. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пожар произошел в результате прямого попадания снаряда по промышленному предприятию. Также была повреждена подстанция. По предварительным данным, пострадала одна женщина.

«Энергетики оперативно обеспечили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам электроснабжения», — говорится в сообщении.

Ранее 21 октября Гладков рассказал о массированном обстреле со стороны Украины белгородского села Муром, в результате которого пострадали здания школы, детского сада и дома культуры, а также частные жилые дома.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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