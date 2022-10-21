. В Disney Dreamlight Valley из Game Pass на Xbox заметно улучшили производительность

Вадим Карасев





В сентябре в подписку Game Pass добавили игру Disney Dreamlight Valley. Проект еще находится в раннем доступе, доступ к нему сейчас имеют только игроки с Game Pass и покупатели платных версий игры. Планируется, что после релиза Disney Dreamlight Valley в 2023 году игра станет полностью бесплатной для всех, со встроенными покупками.

Разработчики Disney Dreamlight Valley выпустили патч, который заметно улучшил производительность на консолях Xbox Series X | S. Теперь игра работает в 60 FPS на Xbox Series X и Xbox Series S, тогда как раньше в ней было только 30 FPS. Несмотря на это, игроки жалуются, что все еще есть «заикания» частоты кадров, при это весьма существенные. Разработчики уже прокомментировали претензии пользователей, напомнив, что Disney Dreamlight Valley все еще в раннем доступе, а проект продолжают оптимизировать.





У игры Disney Dreamlight Valley хорошие отзывы от пользователей уже сейчас — в раннем доступе. Проект позволяет погрузиться в фантастический мир, наполненный героями Pixar и Disney.

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