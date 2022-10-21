. В ЕС назрел раскол по поводу нелегалов с Украины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ЕС назрел раскол по поводу нелегалов с Украины

В ЕС назрел раскол по поводу нелегалов с УкраиныThe Independent: ЕС глубоко разделен из-за прибытия нелегальных мигрантов с Украины

В Европейском союзе (ЕС) назрел раскол касательно нелегальных мигрантов, прибывающих в страны объединения с территории Украины. Об этом говорится в проекте заявления саммита ЕС, передает The Independent.

«Евросоюз глубоко разделен по поводу того, как обращаться с прибытием мигрантов без соответствующего разрешения — этот вопрос лежит в основе одного из крупнейших политических кризисов блока», — сказано в материале.

При этом отмечается, что многие страны-участницы ЕС, в особенности из Центральной и Восточной Европы, отложили в сторону возражения против массового приема украинских беженцев.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Resident Evil Village Gold Edition уже можно опробовать бесплатно на Xbox
Resident Evil Village Gold Edition уже можно опробовать бесплатно на
Выйти из тени: как можно изменить судьбу в коридор затмений с 25 октября по 8 ноября 2022 года
Выйти из тени: как можно изменить судьбу в коридор затмений с 25
В Госдуме объяснили смелость в высказываниях Зеленского
В Госдуме объяснили смелость в высказываниях Зеленского
В ЕС назрел раскол по поводу нелегалов с Украины
В ЕС назрел раскол по поводу нелегалов с Украины
Экс-вокалиста группы Hedley приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование
Экс-вокалиста группы Hedley приговорили к пяти годам тюрьмы за
Жирненький, но все равно грациозный
Жирненький, но все равно грациозный
Умер актер сериала «Она написала убийство» Рон Мэйсэк
Умер актер сериала «Она написала убийство» Рон Мэйсэк
"Хороший троллинг": Маск прокомментировал шутку Медведева об отставке Трасс
"Хороший троллинг": Маск прокомментировал шутку Медведева
Спикер российской думы захотел поехать в зону спецоперации
Спикер российской думы захотел поехать в зону спецоперации
Можно ли порезать свежий лук так, чтобы не заплакать: эффективные способы
Можно ли порезать свежий лук так, чтобы не заплакать: эффективные
Официально: Pentiment от Obsidian «ушла на золото» — в Game Pass в ноябре
Официально: Pentiment от Obsidian «ушла на золото» — в Game Pass в
Необычная просьба гостей ресторана удивила официантку
Необычная просьба гостей ресторана удивила официантку

Топ на сегодня

В России приостановят подключение школ к Wi-Fi
В России приостановят подключение школ к Wi-Fi
В России заметили изменения в отношении банков к заемщикам
В России заметили изменения в отношении банков к заемщикам
Захарова рассказала о памятных событиях премьерства Трасс
Захарова рассказала о памятных событиях премьерства Трасс
В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и пострадал
В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и
В России отреагировали на сообщения о первом уходе западной фармкомпании
В России отреагировали на сообщения о первом уходе западной

Еще по теме

В Турции беженцам будут выдавать разрешения на работу
МВД заявляет о критической ситуации с нелегалами в Украине
Трамп пообещал c первого дня своего президентства высылать из США нелегалов
Мексиканские военные задержали почти 200 нелегалов