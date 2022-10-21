. В ЕС заявили о желании усилить экономическое взаимодействие с Китаем

Вадим Карасев

Глава Евросовета заявил о приверженности ЕС усилению экономического взаимодействия с КНР

Европейский союз (ЕС) желает усилить экономическое взаимодействие с Китаем. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы выразили приверженность тому, чтобы было больше взаимодействия в экономических отношениях с Китаем», — сказал он.

Ранее стало известно, что Евросоюз захотел ужесточить свою позицию относительно Китая и начать его рассматривать в первую очередь как конкурента. В неофициальном документе, который был направлен главам МИД стран-членов объединения, указывалось, что Китай становится все более серьезным конкурентом как для стран Европы, так и для США и их партнеров.

В письме перечислялось всего несколько областей, в которых европейские страны и Китай потенциально могут продолжить сотрудничать в ограниченном формате. В частности, речь шла о здравоохранении, гуманитарной помощи, продовольственной безопасности, снижении риска бедствий и изменении климата.