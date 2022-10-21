. В Европарламенте указали на долги Евросоюза
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Европарламенте указали на долги Евросоюза

В Европарламенте указали на долги ЕвросоюзаПредседатель Европарламента Метсола указала на долги ЕС и призвала пересмотреть бюджет

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола указала на долги Европейского союза и в ходе саммита стран ЕС в Брюсселе призвала пересмотреть бюджет. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Обслуживание большего количества долгов, создание более высоких дефицитов требуют, чтобы наша экономика росла. Рост - единственный выход», — подчеркнула европарламентарий.

Метсола заявила о необходимости снизить цены для возврата к экономическому росту. По ее словам, таким образом политический блок сможет смягчить социальные и экономические последствия кризиса.

Председатель Европарламента добавила, что экономика нуждается в таком импульсе, поскольку вопрос стоит не о процветании, а о безопасности.

Метсола напомнила, что многолетний финансовый план бюджета Евросоюза столкнулся с множеством проблем, в том числе нехваткой гибкости и ресурсов в кризисные периоды. Она указала на необходимость его пересмотра с учетом вызовов времени.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в еврозоне установила рекорд за все время существования валютного союза, достигнув 9,9 процента в сентябре, тогда как в августе она была на уровне в 9,1 процента. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и не причинят вреда здоровью
Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и
В Норвегии задержали сына экс-главы РЖД Якунина
В Норвегии задержали сына экс-главы РЖД Якунина
В Европарламенте указали на долги Евросоюза
В Европарламенте указали на долги Евросоюза
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Петуха, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Петуха, чтобы обрести
Александр Ревва показал полуобнаженную жену
Александр Ревва показал полуобнаженную жену
Беременная Ольга Орлова вызвала ажиотаж новым фото
Беременная Ольга Орлова вызвала ажиотаж новым фото
Евгения Крюкова показала повзрослевшую дочь - именинницу
Евгения Крюкова показала повзрослевшую дочь - именинницу
Владимир Путин взялся за снайперскую винтовку
Владимир Путин взялся за снайперскую винтовку
Алла Пугачева не является биологической матерью своих детей
Алла Пугачева не является биологической матерью своих детей
В Китае отставку Трасс назвали образцом неудач западной политики
В Китае отставку Трасс назвали образцом неудач западной политики
Просто он пересмотрел лайфхаков из интернета
Просто он пересмотрел лайфхаков из интернета
Сестра погибшей в ДТП заявила о планах подать в суд на Большову
Сестра погибшей в ДТП заявила о планах подать в суд на Большову

Топ на сегодня

В Германии подожгли приют для украинских беженцев
В Германии подожгли приют для украинских беженцев
В Совфеде обозначили роль новых субъектов России из-за указа Путина
В Совфеде обозначили роль новых субъектов России из-за указа Путина
Объявивший каникулы в школах граничащий с Украиной регион решил их продлить
Объявивший каникулы в школах граничащий с Украиной регион решил их
Сыгравший Морфеуса актер оценил четвертую часть «Матрицы»
Сыгравший Морфеуса актер оценил четвертую часть «Матрицы»
В России заметили изменения в отношении банков к заемщикам
В России заметили изменения в отношении банков к заемщикам

Еще по теме

Юха Метсола перешел в ХК "Салават Юлаев"
Вратарь ХК "Амура" Метсола повредил 4 зуба, но избежал сотрясения
Коларж: чешские игроки "Амура" успевают на "Адмирал", а Метсола, видимо, нет
В Европарламенте предрекли лишение английского языка официального статуса в ЕС