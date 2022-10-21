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В Госдуме объяснили смелость в высказываниях Зеленского

В Госдуме объяснили смелость в высказываниях ЗеленскогоДепутат Госдумы Морозов: Зеленскому кажется, что мир держится на оружии и деньгах

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому кажется, что мир, как и он сам, держится на оружии и деньгах, поставляемых Киеву, поэтому он смел в своих высказываниях. Так это объяснил депутат Государственной Думы Олег Морозов, передает РИА Новости.

По словам парламентария, президент Украины из своего бункера видит «только стволы натовских гаубиц». «И ему кажется, что современный мир держится, как и он сам, только на этих стволах и на долларах, которые ему грузовиками привозят. Отсюда убогая смелость его риторики», — подчеркнул Морозов.

Другие страны всегда будут вести диалог с Россией, в том числе на саммите «Большой двадцатки» (G20). «А вот с ним (президентом Украины Владимиром Зеленским — прим. "Ленты.ру") только до тех пор, пока нужен хозяевам. Ибо он и есть сегодня главный европейский отморозок», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Зеленский в начале декабря опубликует сборник своих выступлений. В сборник «Послание с Украины» войдут выступления президента страны с 2019 по 2022 год, которые он выбрал сам, чтобы через них «рассказать историю украинского народа».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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