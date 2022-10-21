. В Minecraft Dungeons стартовал 3 сезон, игра получила 10 новых достижений на Xbox
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В Minecraft Dungeons стартовал 3 сезон, игра получила 10 новых достижений на Xbox

В Minecraft Dungeons стартовал 3 сезон, игра получила 10 новых достижений на Xbox


Авторы Minecraft Dungeons объявили о старте 3 сезона в игре, который получил название Fauna Faire. Обновление уже доступно всем игрокам, оно распространяется бесплатно. Вместе с 3 сезоном в игре появились и новые достижения. Портал Trueachievements обратил внимание, что в Minecraft Dungeons добавили сразу 10 новых достижений, суммарно на 250 очков — подробнее ознакомиться с ними можно здесь.

3 сезон Minecraft Dungeons добавляет много нового контента. Режим башни в игре теперь поддерживает многопользовательское прохождение в команде из четырех игроков. Кроме того, в лагере появился новый торговец, который может менять характеристики экипировки. Добавили и новый бесплатный уровень Treetop Tangle.

Напомним, что с каждым сезоном в игре есть возможность разблокировать награды бесплатно или по платному приключенческому пропуску. Ниже можно посмотреть трейлер к старту нового сезона в Minecraft Dungeons. Сама игра доступна в Game Pass.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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