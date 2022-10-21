. В Норвегии задержали сына экс-главы РЖД Якунина

Вадим Карасев

Норвежская полиция подтвердила информацию о задержании бизнесмена и соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Осло.

По информации дипломатической миссии, ни Якунин, ни его официальный представитель пока не обращались за помощью. Отмечается, что в настоящее время посольство России находится в контакте с полицией Норвегии.

"В норвежской полиции нам подтвердили, что задержанным является Андрей Якунин, ему предоставлен адвокат. За консульской помощью в посольство или российские генконсульства в Киркенесе и на Шпицбергене задержанный или его представители не обращались", — рассказали дипломаты.

Андрей Якунин – старший сын экс-главы Российских железных дорог (РЖД) Владимира Якунина. Первые новости о задержании бизнесмена появились в среду. Россиянина обвинили в запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа.



Ранее норвежские СМИ сообщали о задержании россиянина в аэропорту Тромсе. У мужчины нашли беспилотник и большое количество фотоснимков, среди которых, по данным полиции, были и изображения аэропорта. Незадолго до инцидента на границе между РФ и Норвегией органы задержали другого гражданина России: у него было два беспилотника и накопители информации объемом 4 терабайта. Его также арестовали на две недели.

Некоторые европейские страны начали ограничивать доступ россиян к их же недвижимости на территории этих государств. Например, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что владение недвижимостью в республике больше не должно считаться основанием для выдачи виз гражданам России. Перед этим страны Балтии достигли принципиальной договоренности об ограничении въезда для россиян через границу с РФ и Белоруссией.