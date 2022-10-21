. В Общественной палате заявили о 10 раненных при обстреле Херсона журналистах

Вадим Карасев

Замглавы комиссии ОП по СМИ Малькевич заявил о 10 раненных при ударе в Херсоне журналистах

Замглавы комиссии Общественной палаты (ОП) по СМИ Александр Малькевич заявил, что при обстреле переправы в Херсоне были ранены 10 журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас одних журналистов только ранено 10 человек, один погиб», — сказал Малькевич. По его словам, погибли также двое родственников журналистов, один находится в критическом состоянии.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о состоянии троих журналистов, пострадавших при атаке в Херсоне. Он сообщил, что один из представителей прессы находится в больнице в тяжелом состоянии.

Перед этим заместитель губернатора региона Екатерина Губарева заявила, что при обстреле переправы погибли двое сотрудников телерадиокомпании Херсонской области «Таврия». Позднее она уточнила, что один из погибших — российский продюсер и журналист Олег Клоков.