. В ООН прокомментировали призыв главы СНБО искоренить русский язык на Украине

Вадим Карасев

В ООН указали на не приносящую пользы риторику после слов Алексея Данилова о русском языке

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал призыв главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова искоренить русский язык в стране. Его слова передает РИА Новости.

Комментируя слова Данилова, Дюжаррик отметил, что с начала конфликта было «много риторики, которая, мягко выражаясь, не приносит пользы». «Действия имеют значение и слова имеют значение», — подчеркнул он.

В эфире ток-шоу «Говорит большой Львов» Алексей Данилов заявил, что русский язык следует полностью искоренить на территории Украины. По мнению главы СНБО, он является элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для украинцев. Нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами политик назвал опасным для государства.

Кроме того, Данилов посетовал на так называемых русскоговорящих политических экспертов, выступающих по телевидению. При этом он выразил мнение, что помимо украинского необходимо знать английский язык. После этого стало известно, что украинский государственный телеканал «FreeДом» откажется от вещания на русском языке в пользу английского.

В России отреагировали на слова Данилова

Отвечая на заявление Данилова, глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что вместо русского языка исчезнет Украина, которой руководят «такие персонажи». «Данилов — наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек», — подчеркнул он.

Говоря об украинском языке, президент России Владимир Путин в октябре заверил, что в стране никогда не допустят того, что на Украине допустили по отношению к русскому языку. Российский глава подчеркнул, что уважает украинский народ, их язык и культуру.

В том же месяце председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области не собираются запрещать украинский язык. Он допустил, что украинский может остаться в регионе в качестве официального. «Но все мы прекрасно знаем, что именно русский язык — объединяющий», — подчеркнул Рогов.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал наличие русского языка и русской культуры на Украине богатством, а не проблемой. По его словам, потребность в русской литературе на Украине сохранялась даже после распада СССР.

На Украине постепенно отказываются от русского языка

Согласно 10 статье Конституции Украины, государственным языком в стране является украинский. Кроме того, статья гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины».

В то же время в июле власти Львовской области приняли решение полностью отказаться от использования русского языка в школах региона. В августе так же поступили власти Киева. Там пояснили, что в 2022-2023 учебном году программы «не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка ни как предмета, ни факультативно».

В январе на Украине запретили печатные СМИ только на русском языке в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Отныне они могут издаваться и распространяться на любом другом иностранном языке, если их тираж на украинском языке составляет не менее половины всего ассортимента.

