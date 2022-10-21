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В России раскрыли последствия отставки Трасс

В России раскрыли последствия отставки ТрассПушков: возвращение Джонсона после отставки Трасс приведет к девальвации поста премьера

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая добровольно приняла решение покинуть пост. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков раскрыл последствия отставки Трасс и предположил, что она приведет к девальвации поста премьера, если на него будет баллотироваться экс-премьер Борис Джонсон.

«Странным было бы возвращение ушедшего посреди скандала Бориса Джонсона в кресло премьера Британии с 45-дневным перерывом на заведомую "лузерку" Лиз Трасс. Это означало бы еще один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового, и к превращению его не более, чем в функцию, элемент политического декорума», — отметил он.

Сенатор считает, что Трасс стала случайной фигурой, которая смогла стать главой британского правительства благодаря пустой демагогии.

Премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс подтвердила свою отставку 20 октября. Она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата главы правительства.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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