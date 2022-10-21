. В Венгрии высмеяли потолок цен на российский газ

Вадим Карасев

Премьер Венгрии Орбан сравнил ЕК с посетителем бара, который устанавливает цены на пиво

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал планы Еврокомиссии установить потолок цен на российский газ. Об этом он написал в Twitter.

Орбан высмеял инициативу ЕК и сравнил организацию с посетителем бара, который сам устанавливает цены на пиво.

«Предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ — это как прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива. Этого не произойдет. Потребители не могут снизить цены на энергию. Могут только диверсификация и конкуренция», — подчеркнул политик.

Ранее Орбан обещал попросить лидеров Евросоюза пересмотреть ограничения против России. По его мнению, ошибочные меры тяжело отразились на жителях Европы. «Хватит провальных санкций Брюсселя!» — призвал венгерский политик.