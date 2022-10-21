. Валерий Меладзе уступил свое место Леониду Агутину

Певец Леонид Агутин возглавил список самых желанных артистов в Новый год. На днях появился рейтинг звезд, которых поклонники чаще других хотят видеть на новогодних корпоративах. Возглавил топ известный музыкант Леонид Агутин. Продюсер Дмитрий Ашуров считает, что успех Агутина у публики вполне объясним. «Он понятен как состоятельной публике, так и «босоногим мальчикам», как молодым ребятам, так и их родителям. Пока весной коллеги раскачивались и приходили в себя, он выпустил громкий хит «ДНК» со своим традиционным уже напарником Владимиром Пресняковым, а теперь у Агутина коллаборация с Jony», — прокомментировал Дмитрий Ашуров.По словам Ашурова, Агутин благосклонно относится к тому, что его хиты перепевают молодые тикток-исполнители. Не все звезды разрешают новичкам это делать. А Леонид Агутин всегда дает добро, и это только добавляет популярности ему самому. По мнению Дмитрия Ашурова, нынешнему успеху Леонида Агутина поспособствовал и тот факт, что из обоймы выпал Валерий Меладзе. Их репертуары продюсер считает схожими. «А еще Леониду, безусловно, сыграло на руку, что российский шоу-бизнес покинул условно похожий по репертуару Валерий Меладзе», — заключил Дмитрий Ашуров «kp.ru».