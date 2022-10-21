. Владимир Путин взялся за снайперскую винтовку
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Владимир Путин взялся за снайперскую винтовку

Владимир Путин взялся за снайперскую винтовку
Президент РФ Владимир Путин проверил подготовку солдат. Президент России и министр обороны Сергей Шойгу лично приехали на полигон в Рязанской области, чтобы проверить подготовку мобилизованных. Владимир Путин пообщался с защитниками родины, а Шойгу сделал доклад о том, как идет прохождение военных курсов боевой подготовки, а также боевого слаживания. Президент России осмотрел снаряжение и похвалил бойцов, а затем и сам решил опробовать российскую снайперскую винтовку и пострелял по мишеням. Эксперты отметили, что в стрелковом комплексе мобилизованные отрабатывают различные способы стрельбы — все проходит под руководством командиров и инструкторов-военнослужащих, которые имеют большой военный опыт.
После этого главнокомандующий посмотрел, как проходя занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке. Увидел он и тренировочную базу, например, десантно-шутрмовую полосу, а также упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою. Отметим, что на днях Владимир Путин своим указом ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — все эти земли недавно вернулись в состав России, их жители выбрали вернуться на историческую родину и снова быть с нашей великой державой. На данный момент в зоне проведения СВО идут тяжелые бои, врагу постоянно помогают силы Запада, присылая оружие и подкрепление. Но российские военные доказали, что могут справляться с любой опасностью. Как говорит президент, мы ведем борьбу за правое дело, за наше Отечество и мир.
# Шоу-бизнес Путин Владимир
По материалам: z-aya

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