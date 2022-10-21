. Владимир Зеленский ввел санкции против Ани Лорак, Анны Седоковой, Таисии Повалий и Регины Тодоренко
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Владимир Зеленский ввел санкции против Ани Лорак, Анны Седоковой, Таисии Повалий и Регины Тодоренко

Владимир Зеленский ввел санкции против Ани Лорак, Анны Седоковой, Таисии Повалий и Регины Тодоренко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против звезд украинского происхождения, которые сейчас живут и работают в России. Под санкции попали певицы Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седокова, и телеведущая Регина Тодоренко, известная по проекту "Орел и решка".

Об этом сообщает издание РИА "Новости".

По указу Зеленского, им заблокируют активы на территории Украины, ограничат торговые операции и закроют возможности для вывода капитала из страны. Санкции ввели на 5 лет.

Сами звезды пока не прокомментировали эти меры.

Регина Тодоренко не высказывала свою позицию по ситуации на Украине, однако активно делает карьеру в России: например, сейчас она принимает участие в шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Ани Лорак ранее столкнулась с критикой украинцев из-за того, что ее песни записаны на русском языке.

Таисия Повалий столкнулась с критикой со стороны жителей и звезд шоу-бизнеса из Украины после того, как выступила на сцене Кремля 9 мая. Осудили ее не только поклонники, но и ее сын, который вместе со своей семьей уехал в Испанию. Он заявил, что с матерью не хочет иметь ничего общего.

Ранее также стало известно, что новую песню Веры Брежневой под названием "Вишиванка" просят проверить на призывы к экстремизму. Первувю за долгое время песню на украинском языке Брежнева записала совместно с певицей Tayanna.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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