. Впервые в серии WRC Generations получит кроссплатформенный мультиплеер, но не во всех режимах

Вадим Карасев





Издательство Nacon несколько недель назад немного сдвинуло дату релиза раллийной игры WRC Generations, объявив, что она выйдет 3 ноября, а не в середине октября, как планировалось раньше. Разработчики обещают, что игра станет настоящей революцией в серии, предложив множество изменений. Одно из них — это кроссплатформенный мультиплеер.

Впервые в серии игроки в WRC Generations смогут играть вместе на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Однако, не во всех режимах будет общий мультиплеер, сегодня создатели WRC Generations опубликовали изображение, которое можно видеть ниже. Оно показывает, в каких режимах игроки смогут вместе соревноваться на разных платформах, а в каких нет.





Заявлено, что в WRC Generations на старте будет 49 команд сезона 2022 года (Rally1/Rally2/Junior WRC), 37 автомобилей и 750 км трасс в 22 странах.

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