. Впервые в серии WRC Generations получит кроссплатформенный мультиплеер, но не во всех режимах
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Впервые в серии WRC Generations получит кроссплатформенный мультиплеер, но не во всех режимах

Впервые в серии WRC Generations получит кроссплатформенный мультиплеер, но не во всех режимах


Издательство Nacon несколько недель назад немного сдвинуло дату релиза раллийной игры WRC Generations, объявив, что она выйдет 3 ноября, а не в середине октября, как планировалось раньше. Разработчики обещают, что игра станет настоящей революцией в серии, предложив множество изменений. Одно из них — это кроссплатформенный мультиплеер.

Впервые в серии игроки в WRC Generations смогут играть вместе на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Однако, не во всех режимах будет общий мультиплеер, сегодня создатели WRC Generations опубликовали изображение, которое можно видеть ниже. Оно показывает, в каких режимах игроки смогут вместе соревноваться на разных платформах, а в каких нет.


Заявлено, что в WRC Generations на старте будет 49 команд сезона 2022 года (Rally1/Rally2/Junior WRC), 37 автомобилей и 750 км трасс в 22 странах.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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