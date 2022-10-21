. Выйти из тени: как можно изменить судьбу в коридор затмений с 25 октября по 8 ноября 2022 года

Период коридора затмений — время непростое, но и волшебное. Тот, кто сможет жить в гармонии с космосом, будет отмечать поддержку высших сил. Однако никто не исключал дестабилизации земных процессов, ведь затмение дневного и ночного светил тотально влияет на людей, их жизнь, настроение, сознание и подсознание. Астролог Ирина Порохина рассказала, что делать во время коридора затмений и как можно изменить судьбу в эти дни.

Солнечное затмение 25 октября 2022 года

Начнется коридор затмений солнечным затмением в Скорпионе. Его пик произойдет в 13:49 по мск. Наша звезда станет в ряд с Луной и планетой Кету, что повлияет на сферу коммуникаций. 25 октября, а также за несколько дней до и после затмения станет сложно договариваться с людьми, потому что они будто перестанут друг друга слышать. При этом отсидеться в сторонке не получится, потому что Солнце — это мощная энергия, которая постоянно подталкивает к действию. В связи с этим нужно быть максимально осознанным, чтобы не совершить непоправимых ошибок.

Лунное затмение 8 ноября 2022 года





Оканчивается коридор затмений лунным затмением 8 ноября. Ночное светило будет пребывать в созвездии Тельца, а затмение продлится с 11 утра до 17 вечера. Именно в это время Луна будет пребывать в соединении с Раху, что заблокирует желание смотреть на вещи объективно. Добрые намерения не будут подкреплены достаточным уровнем энергии, люди зациклятся на себе и собственных интересах. Возрастет риск неверных решений, конфликтов, нервных расстройств.

Особенную осторожность нужно проявлять в часы затмения. Вместе с тенью, которая закрывает спутник, на наше сознание ляжет прочный покров неопределенности.

Как можно изменить судьбу в коридор затмений

Для многих людей период коридора затмений может стать сложным временем, когда вопреки желанию придется менять старые привычки. Что-то самостоятельно уйдет из нашей жизни, а что-то нужно вычеркнуть целенаправленно. Предпринимать грандиозные шаги на пути к успеху не нужно, ведь они обречены на провал. Материальный мир испытывает не самые лучшие времена. Потому делать ремонт, покупки, устраиваться на новое место работы, переезжать и т.п. пока не стоит, если не хотите потратить силы, энергию и деньги впустую.





К счастью, любое астрономическое событие несет в себе, кроме опасностей, еще и возможности. Если применять энергию периода разумно, то есть шанс изменить свою судьбу к лучшему. Что же конкретно нужно делать, чтобы помочь своим тревогам и страхам, недостаткам и слабостям выйти з тени и исчезнуть?

Прежде всего, вспомнить, что каждый человек волен создавать свой микромир внутри мира общего. От качества наших мыслей зависит та реальность, в которой мы пребываем каждый день. Во время коридора затмений возьмите за правило думать с оптимизмом о будущем, не судить людей и попусту не винить себя, созидать, вместо того чтобы рефлексировать, избавиться от плохих привычек любого свойства и завести полезные.

Что еще можно делать в дни затмений

Во время коридора затмений рекомендуется наладить режим сна и питания. Очень полезно чаще контактировать с водой, принимая ванны, контрастный душ, а также употребляя больше чистой воды.

В зависимости от ваших духовных или религиозных предпочтений, можно читать молитвы, мантры, аффирмации, медитировать, заниматься йогой, гулять в лесу, возле рек и озер, носить амулеты.

Чтобы лучше разобраться в себе, можно заняться чтением развивающих книг, записаться на прием к психологу или психотерапевту.

Дома и с друзьями следует быть учтивым, внимательным, смещая «центр тяжести» с себя на интересы других людей. Это пойдет на пользу душе и успокоит ум.





Чего нельзя делать в период коридора затмений

С 25 октября по 8 ноября нежелательно: