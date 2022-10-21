. Жена Игоря Николаева показала свою «вторую» дочку

Певица и начинающая актриса Юлия Проскурякова впервые получила главную роль в большом проекте. Юлия Проскурякова всё больше погружается в новую профессию, которую она освоила в ГИТИСе. Буквально на днях у неё начались съемки в сериале «Слезы осушит ветер». Это первый проект, где начинающая актриса исполнит главную роль. До этого она уже получила работу в театральной постановке «Утиная охота», а также сыграла несколько эпизодических ролей в сериалах. Учитывая такой мощный старт, через пару лет Проскурякова может стать одной из самых востребованных актрис, а о её певческом прошлом все просто забудут. Молодая жена Игоря Николаева делится в Сети кадрами знаковых съемок. Как видно, актерские будни она по большей части проводит со своей юной партнершей Соней Горегляд, которая по сюжету играет её ребенка. Юлия относится к кинодочке с такой же любовью, как к своему «реальному» ребенку.Ранее кинокритик Александр Шпагин высказал мнение, что из Проскуряковой может получиться действительно хорошая актриса. Главное, чтобы она не бросила карьеру актрисы из-за критики, которая может на неё обрушиться. Как только её начнут замечать большие режиссеры, Юлия может столкнуться с агрессией со стороны коллег, ведь в индустрии кино царит огромная конкуренция.