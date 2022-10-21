. Журналист-расследователь пропал после обыска ФБР в его квартире
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Журналист-расследователь пропал после обыска ФБР в его квартире

Журналист-расследователь пропал после обыска ФБР в его квартиреЖурналист-расследователь АВС Джеймс Гордон Мик пропал после обыска ФБР в его квартире

Американский журналист-расследователь Джеймс Гордон Мик, работавший на телекомпанию ABC, пропал после проведенного ФБР обыска в его квартире. Об этом рассказывает журнал Rolling Stone.

Издание утверждает, что ФБР провело обыск в квартире журналиста 27 апреля. После этого никто из соседей, с которыми поговорил журнал, не видел Мика. Кроме того, с тех пор его жилье выглядит пустующим.

«Он исчез с лица земли. Люди спрашивали о нем, но никто не знает ответов», — сказал один из сотрудников ABC о Мике. Другие коллеги журналиста добавили, что не знают, что с ним произошло. При этом представители канала заявили, что журналист «совершенно неожиданно» уволился и впоследствии не работал на компанию.

ФБР заявило, что 27 апреля его представители проводили «правоохранительную деятельность» в доме, в котором проживал Мик. Детали в ведомстве раскрывать не стали, сославшись на проведение расследования. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили Rolling Stone, что агенты ФБР обнаружили в ноутбуке журналиста секретные данные. Адвокат Мика при этом заявил, что его клиенту неизвестно об утверждениях анонимных источников о том, что у него хранятся секретные данные. Однако он не раскрыл информацию о судьбе и местонахождении журналиста.

Уточняется, что Мик работал над «крайне чувствительными» темами, которые касались в том числе терроризма и американской армии. В частности, его материалы об атаке ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в Нигере, в результате которой погибли четверо спецназовцев США, послужили основой для документального фильма. Издание заявляет, что информация в картине ставила под сомнение официальные утверждения Пентагона о произошедшем в Нигере. При этом другой журналист-расследователь Брайан Эпштайн, который также работал над фильмом, тоже внезапно и беспричинно уволился из ABC за несколько месяцев до ухода Мика.

Перед исчезновением Мик работал над книгой, посвященной действиям американских военных в Афганистане. По словам соавтора книги, подполковника в отставке Скотта Манна, весной журналист сообщил ему, что в связи с «серьезными проблемами» он вынужден прекратить работу над проектом. Манн отметил, что с тех пор не общался с Миком.

В марте сообщалось, что известный российский журналист и кинокритик Егор Беликов застрял в Киеве и перестал выходить на связь. Уточнялось, что за время пребывания в украинской столице его несколько раз задерживали полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Позднее Беликов вышел на связь и рассказал, что силы территориальной обороны проверили его тексты, после чего отпустили домой.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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