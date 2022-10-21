. Зои Кравиц потребовала запретить дискриминацию по прическе и текстуре волос
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Зои Кравиц потребовала запретить дискриминацию по прическе и текстуре волос

Зои Кравиц потребовала запретить дискриминацию по прическе и текстуре волосЗои Кравиц попросила Конгресс запретить дискриминацию по прическам и текстуре волос

Американская актриса и певица Зои Кравиц обратилась в Конгресс с просьбой принять закон Crown, запрещающий дискриминацию по прическе и текстуре волос. Об этом пишет Variety.

Открытое письмо Конгрессу с соответствующим требованием было сформировано вместе с единомышленниками Кравиц — актрисами Керри Вашингтон, Розарио Доусон и членами Гильдии киноактеров SAG-AFTRA.

Авторы обращения отметили, что дискриминация в отношении текстуры и цвета волос является деструктивной практикой, однако все еще распространена в федеральных учреждениях и государственных образованиях. Они подчеркнули, что несправедливое отношение к прическам нанесло «непоправимый вред» афроамериканцам. В доказательство своих слов актеры привели исследование, в которых говорится о том, что темнокожих учеников наказывают в четыре раза чаще, чем представителей других расовых или этнических групп, а 70 процентов дисциплинарных взысканий школьники получают за нарушение дресс-кода, включая прически.

«Вьющиеся волосы или пышная укладка считаются "непрофессиональными", хотя это никак не связано с производительностью труда. Из-за этого темнокожие люди не имеют возможности продвинуться по службе или устроиться на работу», — было сказано в письме.

Ранее фанаты «Игры Престолов» обвинили соавторов новой книги Мартина в расизме.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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