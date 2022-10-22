16 самых дорогостоящих картин, которые были выставлены на аукцион, чтобы шокировать всех своей стоимостью
Уникальные произведения искусства всегда ценились крайне высоко. Особенно часто неправдоподобно шокирующие ценники ставят на картины (при том совершенно не важно — нарисованы ли они современными художниками или классиками). И чем более странным будет сюжет, изображенный на полотне, тем выше будет окончательная цена.
Однако истинных ценителей искусства ничего не может остановить. Богатые коллекционеры и музеи наперегонки отслеживают и выкупают редкие художественные работы, совершенно не стесняясь платить за них далеко не скромные суммы. Ниже представлен перечень наиболее дорогостоящих полотен, у которых уже имеются счастливые обладатели. Рассмотрите их внимательно и скажите, сколько бы вы были готовы заплатить за подобное искусство?
Казимир Малевич, «Супрематическая композиция»
Год создания: 1916
Окончательная цена: 85 миллионов долларов
Покупатель: Аноним
Пабло Пикассо, «Дора Маар с кошкой»
Год создания: 1941
Окончательная цена: 95,2 миллионов долларов
Покупатель: Частный коллекционер, точное имя неизвестно
Барнетт Ньюман, «Цвет Анны»
Год создания: 1968
Окончательная цена: 105,7 миллионов долларов
Покупатель: Аноним
Жан-Мишель Баския, «Без названия»
Год создания: 1982
Окончательная цена: 110,5 миллионов долларов
Покупатель: коллекционер произведений искусства Юсаку Маэзаве
Эдвард Мунк, «Крик»
Год создания: 1893
Окончательная цена: 119 миллионов долларов
Покупатель: Леон Дэвид Блэк — американский инвестор
Всего существует пять версий картины «Крик». Та, которая выполнена пастелью, была выкуплена частным лицом.
Густав Климт, портрет Адели Блох-Бауэр I
Год создания: 1907
Окончательная цена: 135 миллионов долларов
Покупатель: Американский предприниматель Рональд Лаудер
Виллем де Кунинг, «Женщина III»
Год создания: 1953
Окончательная цена: 137,5 миллионов долларов
Покупатель: миллионер Стивен Коэн
Джейсон Поллок, «№5»
Год создания: 1948
Окончательная цена: 140 миллионов долларов
Покупатель: Американский продюсер Дэвид Лоуренс Геффен
Рембрандт ван Рейн, «Портреты Мартена Сольманса и Опьен Коппит»
Год создания: 1634
Окончательная цена: 160 миллионов долларов
Покупатель: Лувр и государственный музей Нидерландов
Пабло Пикассо, «Алжирские женщины»
Год создания: 1955
Окончательная цена: 179,3 миллионов долларов
Покупатель: Бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани
Марк Ротко, «Фиолетовое, зелёное и красное»
Год создания: 1951
Окончательная цена: 186 миллионов долларов
Покупатель: Дмитрий Рыболовлев
Энди Уорхол, «Диптих Мэрилин»
Год создания: 1964
Окончательная цена: 195 миллионов долларов
Покупатель: Британская галерея Тейт
Поль Сезанн, «Игроки в карты»
Год создания: 1893
Окончательная цена: 250 миллионов долларов
Покупатель: музейное ведомство Катара
Виллем де Кунинг, «Обмен»
Год создания: 1955
Окончательная цена: 300 миллионов долларов
Покупатель: Кеннет Гриффин — американский миллиардер
Поль Гоген, «Когда свадьба?»
Год создания: 1892
Окончательная цена: 300 миллионов долларов
Покупатель: музейное ведомство Катара
Леонардо Да Винчи, «Спаситель мира»
Год создания: 1499
Окончательная цена: 450,3 миллионов долларов
Покупатель: Мухаммед ибн Салман Аль Сауд — принц Саудовской Аравии