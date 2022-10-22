. 16 самых дорогостоящих картин, которые были выставлены на аукцион, чтобы шокировать всех своей стоимостью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 16 самых дорогостоящих картин, которые были выставлены на аукцион, чтобы шокировать всех своей стоимостью

16 самых дорогостоящих картин, которые были выставлены на аукцион, чтобы шокировать всех своей стоимостью

16 самых дорогостоящих картин, которые были выставлены на аукцион, чтобы шокировать всех своей стоимостью

Уникальные произведения искусства всегда ценились крайне высоко. Особенно часто неправдоподобно шокирующие ценники ставят на картины (при том совершенно не важно — нарисованы ли они современными художниками или классиками). И чем более странным будет сюжет, изображенный на полотне, тем выше будет окончательная цена.

Однако истинных ценителей искусства ничего не может остановить. Богатые коллекционеры и музеи наперегонки отслеживают и выкупают редкие художественные работы, совершенно не стесняясь платить за них далеко не скромные суммы. Ниже представлен перечень наиболее дорогостоящих полотен, у которых уже имеются счастливые обладатели. Рассмотрите их внимательно и скажите, сколько бы вы были готовы заплатить за подобное искусство?

Казимир Малевич, «Супрематическая композиция»

Kazimir Malevich

Год создания: 1916

Окончательная цена: 85 миллионов долларов

Покупатель: Аноним

Пабло Пикассо, «Дора Маар с кошкой»

Pablo Picasso

Год создания: 1941

Окончательная цена: 95,2 миллионов долларов

Покупатель: Частный коллекционер, точное имя неизвестно

Барнетт Ньюман, «Цвет Анны»

Barnett Newman

Год создания: 1968

Окончательная цена: 105,7 миллионов долларов

Покупатель: Аноним

Жан-Мишель Баския, «Без названия»

Jean-Michel Basquia

Год создания: 1982

Окончательная цена: 110,5 миллионов долларов

Покупатель: коллекционер произведений искусства Юсаку Маэзаве

Эдвард Мунк, «Крик»

Edvard Munch

Год создания: 1893

Окончательная цена: 119 миллионов долларов

Покупатель: Леон Дэвид Блэк — американский инвестор

Всего существует пять версий картины «Крик». Та, которая выполнена пастелью, была выкуплена частным лицом.

Густав Климт, портрет Адели Блох-Бауэр I

Gustav Klimt

Год создания: 1907

Окончательная цена: 135 миллионов долларов

Покупатель: Американский предприниматель Рональд Лаудер 

Виллем де Кунинг, «Женщина III»

Willem de Kooning

Год создания: 1953

Окончательная цена: 137,5 миллионов долларов

Покупатель: миллионер Стивен Коэн

Джейсон Поллок, «№5»

 Jackson Pollock

Год создания: 1948

Окончательная цена: 140 миллионов долларов

Покупатель: Американский продюсер Дэвид Лоуренс Геффен

Рембрандт ван Рейн, «Портреты Мартена Сольманса и Опьен Коппит»

Rembrandt

Год создания: 1634

Окончательная цена: 160 миллионов долларов

Покупатель: Лувр и государственный музей Нидерландов

Пабло Пикассо, «Алжирские женщины»

Pablo Picasso

Год создания: 1955

Окончательная цена: 179,3 миллионов долларов

Покупатель: Бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани

Марк Ротко, «Фиолетовое, зелёное и красное»

Mark Rothko

Год создания: 1951

Окончательная цена: 186 миллионов долларов

Покупатель: Дмитрий Рыболовлев

Энди Уорхол, «Диптих Мэрилин»

Andy Warhol

Год создания: 1964

Окончательная цена: 195 миллионов долларов

Покупатель: Британская галерея Тейт

Поль Сезанн, «Игроки в карты»

Paul Cézann

Год создания: 1893

Окончательная цена: 250 миллионов долларов

Покупатель: музейное ведомство Катара

Виллем де Кунинг, «Обмен»

Willem de Kooning

Год создания: 1955

Окончательная цена: 300 миллионов долларов

Покупатель: Кеннет Гриффин — американский миллиардер

Поль Гоген, «Когда свадьба?»

Paul Gauguin

Год создания: 1892

Окончательная цена: 300 миллионов долларов

Покупатель: музейное ведомство Катара

Леонардо Да Винчи, «Спаситель мира»

Leonardo da Vinci

Год создания: 1499

Окончательная цена: 450,3 миллионов долларов

Покупатель: Мухаммед ибн Салман Аль Сауд — принц Саудовской Аравии

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
Лолита Милявская проходит экзекуцию, крича от боли ради здоровья
Лолита Милявская проходит экзекуцию, крича от боли ради здоровья
Юлию Меньшову публично сравнили с проституткой
Юлию Меньшову публично сравнили с проституткой
Анна Большова, как оказалось, не раз нарушала ППД и даже попадала в аварию
Анна Большова, как оказалось, не раз нарушала ППД и даже попадала в
29-летний сын Елены Яковлевой продолжил делать татуировки, на сей раз черной краской
29-летний сын Елены Яковлевой продолжил делать татуировки, на сей раз
The Callisto Protocol «ушла на золото» — игра выйдет в декабре
The Callisto Protocol «ушла на золото» — игра выйдет в декабре
В США раскрыли желаемый для Вашингтона потолок цен на нефть из России
В США раскрыли желаемый для Вашингтона потолок цен на нефть из России
Инсайдер обещает новые детали по Star Wars Jedi Survivor в декабре
Инсайдер обещает новые детали по Star Wars Jedi Survivor в декабре
У Лены Катиной заметили изменения в фигуре
У Лены Катиной заметили изменения в фигуре
Семен Слепаков перед побегом пытался назанимать кучу денег
Семен Слепаков перед побегом пытался назанимать кучу денег
Алла Пугачева смертельно обидела известную ведущую
Алла Пугачева смертельно обидела известную ведущую
Директор Бориса Моисеева послал его брата куда подальше
Директор Бориса Моисеева послал его брата куда подальше

Топ на сегодня

Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
Язык тролля - чудо-гора в Норвегии
Язык тролля - чудо-гора в Норвегии
В США предреки финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»
В США предреки финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»
Анна Большова могла наехать на труп
Анна Большова могла наехать на труп
Невероятная Моника Беллуччи в объективе фэшн-фотографа Чико Биаласа, 1997 год (9 фото)
Невероятная Моника Беллуччи в объективе фэшн-фотографа Чико Биаласа,

Еще по теме

Картины русских художников-авангардистов вернулись в Россию
Украина вернула Амстердаму украденные картины
Сергей Шнуров покажет свои картины на выставке
Картину Ван Гога в Нью-Йорке выставят на аукцион за $50 млн