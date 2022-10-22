. 17 людей, которым настолько понравились эксперименты с чёлкой в детстве, что они решили снова их повторить

С возрастом меняется многое: взгляды на мир, стиль в одежде, предпочтения в еде и так далее. Но есть то, что остаётся с нами навечно — желание подстричь себе чёлку. И находятся те самые смельчаки, которые, позабыв про все неудачные эксперименты с этим делом в детстве, решают всё-таки добавить к своему имиджу бомбезную чёлку. Настолько бомбезную, что у людей, глядя на некоторые из них, может пропасть дар речи. Ведь, кажется, кто-то снова наступил на те же грабли, что и пару лет назад.

Симметричненько однако ж

На гламуре

Хочу чёлку, но не хочу, чтобы она лоб закрывала

Ажурненько

Стильно, модно, молодёжно

На минуточку, это была популярная стрижка чёлки в 2019 году!

Сложно жить с редкими волосами

Зато в глаза не лезет!

Какая чёлка? Вы о чём вообще?

Мне немного подравнять, пожалуйста

Даже непонятно, что здесь больше привлекает внимание — брови или чёлка?

Кстати, о бровях. Люди и здесь любят поэкспериментировать со своей внешностью, и про это у нас есть целый пост. Таких ламинированных бровей вы точно ещё не видели!

Любить чёлку — это значит оставить на своей голове только её

И стоит сказать, что подравняли её просто идеально! Вы только посмотрите на этот безупречно ровный срез.

Эмо-чёлка возращается!

На самом деле, история этой девушки печальная. Она пошла в салон, чтобы преобразиться и стать краше прежнего, а ей в ответ вот что сделали. «Просила косую чёлку? Получай!» — сказали ей парикмахеры. Но она не одна, кто сталкивался с этим невезением, нас таких много.

Наткнулся на эту «красоту», когда искал новые идеи для следующего своего похода в салон

Эта чёлка напоминает паучьи лапки

Да ладно тебе, две эти свисающие сосульки тоже делают твою чёлку необычной

Нравится?

Сразу видно, любительница всего необычного

А тут вы можете посмотреть на сумасшедшие парикмахерские шедевры, обладателям которых плевать на усмешки за спиной.