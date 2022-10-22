. 29-летний сын Елены Яковлевой продолжил делать татуировки, на сей раз черной краской
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29-летний сын Елены Яковлевой продолжил делать татуировки, на сей раз черной краской

29-летний сын Елены Яковлевой продолжил делать татуировки, на сей раз черной краской
Единственный сын актрисы Елены Яковлевой показал новый черный рисунок на груди и шее. Денис Шальных известен благодаря своей маме-актрисе и огромному количеству татуировок. В буквальном смысле с головы до пят его тело украшают самые разные рисунки. И нравятся они далеко не всем. Публика много раз давала понять молодому человеку, что пора бы остановиться закрашивать себя и начать избавляться от тату. Денис не жалеет о многочисленных походах в тату-салоны и на достигнутом останавливаться не собирается. Хотя пару лет назад признавался, что жить с такой внешностью непросто. Елена Яковлева публично не реагирует на подобное увлечение сына. В конце концов, он уже взрослый человек, и это его личное дело. У нее была лишь одна просьба к Денису — избавиться от устрашающей картинки гроба на его лице. Шальных пошел на уступки, но лазерное удаление оказалось для него слишком болезненным — начатое дело он так и не довел до конца. Помимо тату, у Шальных есть еще одно увлечение — бодибилдинг. Он так раскачал свое тело, что теперь его не узнать. Изменения в фигуре и мускулы на разрисованном торсе звездный наследник часто показывает подписчикам своих социальных сетей. Они-то и заметили неладное.
Фолловерам показалось, что на теле молодого мужчины стали появляться странные пузыри необычного цвета. Однако сам Денис заверил, что это следствие питания, которого он сейчас придерживается и неизвестная болезнь. Три недели Шальных сидел на рисовой диете и набрал 5-6 кг.   «110кг и можно сказать финиш по лайтовому миникату или просто временному поддержанию худых кондиций. Далее уже 3-я неделя рисовых мероприятий вместе с болезнями и другими обстоятельствами — и собственно 115-116кг. Что? Как? Зачем? Вообще не волнует. Мне норм», — написал он под фотографиями. Поняли Дениса далеко не все.
После истории с гробом Денис не закончил с тату, а наоборот, продолжает забивать себя все активнее. Шальных опубликовал в соцсетях новые фотографии. В кадре он откинул голову назад и показал черный рисунок, расположенный на всей грудной клетке и шее. Похоже, Денис решил полностью закрасить свое тело в черный цвет, перекрыв таким образом старые татуировки.
# Шоу-бизнес Яковлева Елена
По материалам: z-aya

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