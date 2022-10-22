. Алина Ланина ждет второго ребенка

Актриса Алина Ланина ошарашила новостью от том, что она беременна. Вчера вечером артистка после некоторого перерыва вернулась к своим страницам в социальных сетях на радость подписчикам. Она спросила фанатов, какие новости им бы хотелось узнать в первую очередь. Коллективным голосованием было решено начать с хороших. Актриса согласилась с выбором поклонников. А сегодня ошарашила всех действительно потрясающей новостью. «Хорошая, если честно, всего одна, но она крупненькая такая, мясистая», — написала Алина. Ланина, наконец, раскрыла важный секрет своей личной жизни: скоро она станет мамой во второй раз. Звезда сериала «СашаТаня» находится на 26 неделе беременности. Для дорогих поклонников она выложила видео, на котором позирует перед камерой с заметно округлившимся животиком.Подписчики поздравили женщину с важным событием в ее жизни. «Вот не можете вы, Алина Александровна, без приключений», «Я так и думала!»; «Легкой беременности», «Все-таки будущее материнство украшает женщину. Вы стали еще прекраснее» — радуются фанаты. Однако некоторые все же сомневаются в подлинности новости. «А не новые ли это серии «СашиТани?» — ищут они подвох в интересном положении Ланиной. 32-летняя актриса родила своего первенца в декабре 2020 года. Мальчика назвали Лев. Кто стал отцом первого и второго ребенка — неизвестно. Алина тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Да и про первого сына рассказывает нечасто. Ланина известна публике по роли в сериале «СашаТаня». В нем она играет жену олигарха Сильвестра. Однако карьера дается женщине нелегко. «За эту весну меня не утвердили в восемь проектов. Причины: недостаточно красивая, слишком красивая, недостаточно медийная, слишком узнаваемая, слишком молодо выглядит, слишком эмоциональная», — рассказывала она о сложностях в конце мая. Но Алина не расстраивается. Она уверена, подходящие ей проекты не ускользнут из ее цепких пальцев.