. Алла Пугачева смертельно обидела известную ведущую

Певица Алла Пугачева своими высказываниями обидела не только простых людей, но и знаменитостей. Также телеведущая не скрыла, что затаила не лучшие чувства на Максима Галкина*. Неожиданные высказывания в адрес России и россиян со стороны Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* Дана Борисова восприняла как личную обиду. Телеведущая открыто заявила, что поддерживает свою страну в ее позиции, поэтому выпады против нее воспринимает крайне болезненно. Так произошло и по отношению к высказываниям звездного семейства, которые были сделаны в основном из-за границы.«Всегда восхищалась ими и любила. Но настолько мне оскорбительны высказывания Аллы Борисовны, настолько до глубины души меня задевают слова Максима Галкина*. Для меня их высказывания больны», — цитирует Борисову сайт fedpress.ru. Дана считает, что для Пугачевой и Галкина* в России «закрылась кормушка», именно поэтому они сейчас полны злобы и тут же умчали за пределы страны. * По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.