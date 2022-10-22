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Анастасия Волочкова стала жертвой олигарха

Анастасия Волочкова стала жертвой олигарха
Балерина Анастасия Волочкова была под колпаком у состоятельного мужчины Сулеймана Керимова. Когда-то звезда балета блистала в Большом театре, а сейчас эпатирует публику своими шпагатами и скандалами. В довесок судится с театром, пытаясь вытрясти с учреждения якобы недоплаченные ей миллионы рублей. О ком она при этом отзывается исключительно с уважением, так это о своем бывшем любовнике олигархе Сулеймане Керимове. А между тем, именно он загубил ее карьеру и сломал всю жизнь, заподозрив в неверности. Об этом откровенно рассказала оперная певица Мария Максакова. «Сулейман выклевал мозг Волочковой, которую заподозрил в неверности. Раньше я говорила об Анастасии в лучших интонациях и даже не рассказывала, кто поломал ей всю биографию. Это сделал Керимов. Он начал достаточно яркую компанию против балерины, подкупая людей в Большом театре. Теперь ей остается только рассаживаться в шпагат. Но, мне кажется, он у нее уже не настолько хорош и широк. Поэтому мозг в этот момент у нее вытекает, оставляя мокрые пятна»,  — заявила 45-летняя беглянка в одном из интервью.
Настя же упрямо называет Керимова своей самой большой любовью. Хотя и признает, что тот никогда ей не доверял, а потому за красоткой все три года отношений велась негласная слежка. Наивная блондинка искренне считала, что любимый просто сердцем ее чувствует, неизменно оказываясь в тех же местах, что и она. Пока наконец тайное не стало явным. «Вытаскивая диктофон из дивана, я горько смеялась над собственной любовью и доверчивостью. Оказывается, Сулейман мне совершенно не доверял, контролировал каждый мой шаг, каждое слово», — до сих пор не может справиться с давней болью звездная блондинка, рассказывая об обманутых надеждах и предательстве самых светлых чувств.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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