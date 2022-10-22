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Анна Большова, как оказалось, не раз нарушала ППД и даже попадала в аварию

Анна Большова, как оказалось, не раз нарушала ППД и даже попадала в аварию
Актриса Анна Большова уже успела получить более 100 штрафов и совершить два ДТП. 14 октября Анна Большова попала в аварию, которая стоила жизни 31-летней жительнице Калужской области. ДТП произошло в деревне Грачева, куда приехала звезда «Ленкома». После происшествия 46-летняя актриса сразу же позвонила в скорую помощь и полицию. Врачи констатировали смерть пострадавшей. Сейчас стражи порядка разбираются в этой истории. По другой версии, девушка уже была мертва, когда на нее наехала Большова. В театре не верят, что Анна могла сбить человека — она очень аккуратный водитель, заверяют коллеги актрисы. Но оказалось, что за 13 лет, сколько Большова владеет «Ауди», на котором и попала в аварию, она получила более 100 штрафов. Только в этом году ей были выписаны 22 неустойки за нарушение ПДД.
Звезда рок-оперы «Юнона и Авось» с момента покупки иномарки проехала на ней 133 тысячи километров. Большинство штрафов «ловила» как раз в Калужской области, куда Анна регулярно ездит в свой загородный дом. Обычно постановления выписывали за превышение скорости. Последний штраф был выписан 10 октября в Москве, за четыре дня до аварии. Впрочем, Большова не только получала, но и исправно оплачивала штрафы.
На ее счету также одна авария. Она произошла в 2017-м. В январе того года машина актрисы врезалась в стоявшее транспортное средство. Тогда, к счастью, обошлось без пострадавших, сообщает «МК». Новость о дорожной аварии со смертельным исходом шокировала партнера Анны Большовой по сериалу «Свадебные хлопоты» Валерия Баринова. Актеры дружат уже много лет. В момент ДТП Анна Большова находилась в трезвом состоянии. Она сразу позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. Артистка объяснила, что наехала на пешехода из-за низкой освещенности дороги. Экспертиза показала, что погибшая была пьяна. Сестра Олеси Бондаренко утверждает, что Анна Большова виновата в смертельной аварии. Заслуженной артистке России грозит суд.
# Шоу-бизнес Большова Анна
По материалам: z-aya

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