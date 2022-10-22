. Анна Седокова растолстела на популярном блюде

Певица Анна Седокова завязала со злоупотреблением. Артистка похвасталась в соцсетях своим постройневшим образом на фото и рассказала, как ей удалось достичь столь впечатляющих результатов за несколько месяцев. Действительно, еще летом артистка проигрывала своему мускулистому и молодому мужу Янису Тимме по всем фронтам. Она и сама прекрасно это понимала, а потому взяла себя в руки и пустилась в похудательный марафон после одной очень показательной фотографии на отдыхе. Весила тогда певица 72 килограмма при росте 170 сантиметров. «Когда я посмотрела в телефон я словно очнулась. Что стало с моим прессом. Откуда этот живот? Миллион вопросов к себе и ни одного ответа», — рассказала Седокова в своем Telegram-канале. Понятно, что после увиденного она впала в депрессию вплоть до панических атак.И вот теперь новый снимок. «Многое ушло. Тело вернулась. Мозги встали на место. Я знаю, что эти фото разлетятся по пабликам. Но мне важно показать, что даже за несколько месяцев можно выйти из сложной ситуации, если реально захотеть и все правильно делать», — поделилась обновленная Седокова. И виновником всего этого она считает популярное женское блюдо. «Решила съесть шесть суши вечером, и просто плюс 700 граммов на весах», — высказала обвинение рису звезда в соцсетях. Зато теперь все у нее хорошо. И больше худеть она не собирается. Вот только поработает над мышцами и подтянет то, что обвисло.