. Бастрыкин поручил открыть прямую телефонную линию для мобилизованных

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Создать в территориальных и военных управлениях ведомства прямую телефонную линию для участников СВО мобилизованных и членов их семей. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

В Следственном комитете России уже работает горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Обратиться в СК можно по многоканальному телефону 8-800-100-12-60 бесплатно в круглосуточном режиме. Однако в связи с многочисленными вопросами граждан аналогичный канал связи поручено создать и на территориальном уровне.

Сотрудники подразделений Следственного комитета в оперативном режиме будут оказывать содействие гражданам, отмечается в сообщении.