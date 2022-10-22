. Бастрыкин поручил открыть прямую телефонную линию для мобилизованных
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Бастрыкин поручил открыть прямую телефонную линию для мобилизованных

Бастрыкин поручил открыть прямую телефонную линию для мобилизованных

Бастрыкин поручил открыть прямую телефонную линию для мобилизованных

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Создать в территориальных и военных управлениях ведомства прямую телефонную линию для участников СВО мобилизованных и членов их семей. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

В Следственном комитете России уже работает горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Обратиться в СК можно по  многоканальному телефону 8-800-100-12-60 бесплатно в круглосуточном режиме. Однако в связи с многочисленными вопросами граждан аналогичный канал связи поручено создать и на территориальном уровне.

Сотрудники подразделений Следственного комитета в оперативном режиме будут оказывать содействие гражданам, отмечается в сообщении.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Красивые заброшенные места (24 фото)
Красивые заброшенные места (24 фото)
Джонсон вернулся в Британию на фоне сообщений о возможном выдвижении в премьеры
Джонсон вернулся в Британию на фоне сообщений о возможном выдвижении
В Турции ответили на вопрос о цене газового хаба для Европы
В Турции ответили на вопрос о цене газового хаба для Европы
Приметы, поверья, запреты на 23 октября 2022 года
Приметы, поверья, запреты на 23 октября 2022 года
Что можно и что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель, 23 октября 2022 года, народные приметы
Что можно и что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель, 23
Бывший командир теробороны Энергодара отказался участвовать в диверсиях
Бывший командир теробороны Энергодара отказался участвовать в
В Германии попросили выделить 2,2 миллиарда евро на военную помощь Киеву
В Германии попросили выделить 2,2 миллиарда евро на военную помощь
Эти 11 бонусов сейчас доступны по Game Pass Ultimate за счет EA Play
Эти 11 бонусов сейчас доступны по Game Pass Ultimate за счет EA Play
Российский миллиардер попросил разрешить ему ходить на яхте по Ривьере
Российский миллиардер попросил разрешить ему ходить на яхте по Ривьере
Музыкальная пауза: китайская игрушка, по которой надо бить в такт песне
Музыкальная пауза: китайская игрушка, по которой надо бить в такт
Бывший российский депутат получил политическое убежище в США
Бывший российский депутат получил политическое убежище в США
Фотографии из серии "Что здесь происходит?" (17 фото)
Фотографии из серии "Что здесь происходит?" (17 фото)

Топ на сегодня

Как проводится диагностика подвески
Как проводится диагностика подвески
В СПЧ указали на безнаказанность допустивших массовые ошибки военкомов
В СПЧ указали на безнаказанность допустивших массовые ошибки военкомов
В ООН прокомментировали призыв главы СНБО искоренить русский язык на Украине
В ООН прокомментировали призыв главы СНБО искоренить русский язык на
Сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний в новолуние 25 октября 2022 года
Сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний в новолуние 25
Андрей Малахов в шоке от предсказания шамана о будущем России
Андрей Малахов в шоке от предсказания шамана о будущем России

Еще по теме

В СК создадут группу для расследования преступлений врачей
СК создсат спецгруппу для расследования преступлений медиков
Бастрыкин включил Маркина в Общественный совет при СК
Минобороны РФ и Финляндии для предотвращения инцидентов организовали прямую связь